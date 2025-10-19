Milyonlar Trump yönetimine karşı sokaklarda

ABD’nin dört bir yanında milyonlar, hafta sonu “No Kings” (Kral Yok) adıyla düzenlenen gösterilerde Başkan Donald Trump yönetimini protesto etti. New York’tan Los Angeles’a kadar uzanan eylemlerde, hükümetin otoriterliğe sürüklendiğini savunan göstericiler, “Bu işte demokrasi böyle görünür!” sloganları attı. Organizasyon komitesi, ülke genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin protestolara katıldığını duyurdu.

Washington’da ABD Kongre binası önünde toplanan kalabalık, üçüncü haftasına giren hükümet kapanmasını da protesto etti. Ellerinde Amerikan bayrakları taşıyan göstericiler, “Donald Trump gitmeli!” ve “Demokrasiyi koru!” pankartlarıyla yürüdü. Bazı katılımcılar, ülkenin “tehlike altında olduğunu” göstermek için bayraklarını ters astı.

Trump’tan tepki: “Kral” temalı videolar

ABD Başkanı Trump, protestolara Truth Social hesabından sert bir yanıt verdi. Paylaştığı yapay zekâ ile üretilmiş videolarda, kendisini taç takmış bir “kral” olarak gösterdi; savaş jetini kullanarak göstericilerin üzerine dışkı benzeri bir madde bıraktığı sahneler tepki çekti.

Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson ise eylemleri “Amerika düşmanı” olarak nitelendirerek, “Marksistler, sosyalistler, anarşistler ve aşırı solcular bir araya geldi” dedi.