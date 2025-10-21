Japonya’da ilk kadın başbakan Sanae Takaiçi dönemi başladı

Japonya’da 64 yaşındaki Sanae Takaiçi, ülke tarihinin ilk kadın başbakanı olarak seçildi. Alt mecliste yapılan oylamada 465 sandalyeden 237’sini alan Takaiçi, çoğunluğu elde ederek Japonya’nın 104. başbakanı oldu.

Seçim öncesinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile Nippon Ishin (JIP) arasında imzalanan koalisyon mutabakatı, Takaiçi’ye parlamentoda destek sağladı.

Piyasalar pozitif tepki verdi

Takaiçi’nin göreve gelmesiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,15 artışla günü rekor seviyeden kapattı. Önceki gün imzalanan koalisyon mutabakatının ardından endekste yüzde 3,37’lik yükseliş yaşanmıştı.

Siyasal belirsizliklerin azalması Japon piyasalarında alıcılı bir seyir oluştururken, uzun vadeli mali politikaların yönüyle ilgili soru işaretleri yatırımcıların temkinli duruşunu koruyor.

Büyüme odaklı maliye politikası bekleniyor

Asya Piyasaları Uzmanı Sadi Kaymaz, yeni koalisyonun piyasalara farklı etkiler yaratabileceğini belirterek, büyüme odaklı maliye politikasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Kaymaz, “Yapay zeka ve robot teknolojileri gibi stratejik alanlarda yatırımların hızlanması bekleniyor. Bu durum, Tokyo borsasında Fanuc, Lasertec ve Tokyo Electron gibi şirketlerin hisselerinde yüzde 6’yı aşan yükselişler getirdi” dedi.

BoJ ve hükümet arasında enflasyon farkı

Kaymaz, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) enflasyona yaklaşımıyla Takaiçi’nin bakış açısı arasında farklılıklar bulunduğunu söyledi.

Takaiçi’nin enflasyonun talep zayıflığından kaynaklandığını ve büyüme odaklı politikaların deflasyon geçmişini sonlandırmak için gerekli olduğunu savunduğunu belirten Kaymaz, BoJ’un ise yükselen enflasyon beklentilerinden endişe duyduğunu ifade etti.

Koalisyonun dengeleri

Uzmanlar, LDP ile JIP arasında kurulan yeni koalisyonun devlet yönetiminde sadeleşme ve bütçe disiplinini koruma hedeflerini öne çıkaracağı görüşünde.

Kaymaz, JIP’in 2027 yılına kadar faiz dışı bütçe fazlası hedefinin korunmasında ısrarcı olduğunu vurgulayarak, “Piyasalar bu ortaklığı dengeleyici bir unsur olarak olumlu değerlendiriyor” dedi.

Uzun vadeli borç endişesi

Yeni hükümetin vergi indirimlerine sıcak bakmasının piyasada temkinli bir hava yarattığını belirten Kaymaz, bu durumun uzun vadeli borç görünümünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

“Harcamaların vergi indirimleriyle desteklenmesi, borç dinamiklerinde bozulma yaratabilir” diyen Kaymaz, 20, 30 ve 40 yıl vadeli tahvil faizlerindeki yükselişe dikkat çekti.

Sanae Takaiçi’nin politik çizgisi

LDP’nin muhafazakâr kanadından gelen Takaiçi Sanae, eski Başbakan Şigeru İşiba’nın istifası sonrası göreve geldi.

Partisinin Osaka merkezli sağ eğilimli Ishin no Kai ile yaptığı koalisyon anlaşması, Takaiçi’nin seçilmesini sağladı. Ancak bu birlikteliğin meclisin her iki kanadında da çoğunluğu garanti etmemesi, hükümetin ömrüne ilişkin soru işaretleri yaratıyor.

Abe’nin çizgisinde ancak temkinli

Suikasta kurban giden eski Başbakan Şinzo Abe’nin yakın destekçilerinden olan Takaiçi, güçlü ordu, büyüme odaklı ekonomi ve anayasa değişikliği hedefleriyle öne çıkıyor.

Ancak kadın hakları, eşcinsel evlilikler ve soyadı özgürlüğü konularında muhafazakâr duruşunu koruması, Japon kamuoyunda tartışma yaratıyor.

