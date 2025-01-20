ABD’nin yeni başkanı: Donald Trump yemin ederek görevine başladı

Donald Trump, ABD’de yapılan 2024 başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Kamala Harris’e karşı kazandıktan sonra bugün Kongre’de düzenlenen törenle yemin ederek ikinci dönemine resmen başladı. Soğuk hava nedeniyle Kongre binası içinde gerçekleştirilen törene, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton ve mevcut başkan Joe Biden katıldı.

Trump, Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts huzurunda, eşi Melania Trump’ın tuttuğu İncil’e yemin ederek ABD’nin 47. Başkanı oldu. Trump’ın yemin sırasında İncil’e el basmaması dikkat çekti.

Donald Trump’ın İlk Konuşması

Yemin töreninin ardından ilk konuşmasını yapan Trump, “Amerika’yı yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı.” ifadelerini kullandı. Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ettiğini duyurarak yasa dışı göçleri engellemek için sert önlemler alacağını belirtti. Ayrıca, “Yakında Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz.” sözleriyle dikkat çekti.

Trump, hükümetin resmi politikasında kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğunu açıklayarak sosyal ve kültürel konularda muhafazakar tutumunu sürdürdüğünü gösterdi. Panama Kanalı’nı geri alma planlarını da dile getiren Trump, ikinci döneminde radikal kararlarla gündeme geleceğinin sinyalini verdi.

Geleneksel Törenler ve Güvenlik Önlemleri

Trump, yemin günü programına sabah saatlerinde St. John’s Kilisesi’ndeki geleneksel ayine katılarak başladı. Daha sonra Joe Biden ve eşi Jill Biden ile Beyaz Saray’da geleneksel çay içme seremonisine katıldı. İki lider, buradan aynı araçla Kongre binasına geçti.

Washington’da yemin töreni sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Temmuz ayında Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından yaklaşık 25 bin güvenlik personeli görev yaptı. Gizli Servis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve yerel polisler dahil olmak üzere birçok birim, güvenliği sağlamak için seferber oldu.

Kentte 100’den fazla kontrol noktası oluşturuldu ve semalarda donanımlı polis helikopterleri devriye uçuşları yaptı.

Başkanlık Kararnameleri ve Resmi Etkinlikler

Yemin töreninin ardından Trump, başkanlık kararnamelerine imza atarak ikinci dönemine hızlı bir başlangıç yapacak. Ayrıca, Kongre üyelerine öğle yemeği verecek ve Capital One Arena’da destekçilerine hitap edecek. Başkanlık geçit töreni ve üç ayrı başkanlık balosu da günün dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alacak.



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