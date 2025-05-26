Trump’tan Putin’e sert sözler: Ne oldu ona, insanları öldürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef aldı. Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik en büyük hava saldırısını düzenlemesinin ardından Trump, Putin’e yönelik nadir bir çıkış yaptı. “Ona ne oldu böyle? İnsanları öldürüyor” diyen Trump, ardından Putin için “tamamen delirmiş” ifadelerini kullandı.

367 drone ve füze fırlatıldı

Rusya, Ukrayna’yı hedef alan en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi. Pazar gecesi düzenlenen saldırıda, 367 drone ve füze fırlatıldı. Ukrayna kaynakları en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington’un saldırılara sessiz kalmasını eleştirerek Putin’e karşı “güçlü baskı” ve daha sert yaptırımlar çağrısında bulundu.

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde üç kişi, güneydeki Zaporijya bölgesinde ise iki kişi yaralandı.

Trump: Putin tüm Ukrayna’yı istiyor

Trump, New Jersey’de gazetecilere yaptığı açıklamada Putin’i yıllardır tanıdığını ancak bu saldırıları onaylamadığını belirtti. “Roketleri şehirlere gönderip insanları öldürüyor, bundan hiç hoşlanmıyorum” dedi.

Putin’in “tamamen delirdiğini” söyleyen Trump, sosyal medya hesabı Truth Social’da, “Putin tüm Ukrayna’yı istiyor, sadece bir parçasını değil. Eğer bunu yaparsa, Rusya’nın sonu olur!” ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenski’nin açıklamalarına da sert çıktı. “Zelenski, söyledikleriyle ülkesine iyilik etmiyor. Ağızından çıkan her şey sorun yaratıyor. Bundan hoşlanmıyorum ve hemen durmalı” dedi.

ABD’den çelişkili mesajlar

ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapmaya çalıştığını açıkladı. Ancak ilerleme sağlanmazsa bu girişimlerden vazgeçilebileceği sinyali de verildi.

Geçtiğimiz hafta Trump ve Putin, iki saatlik bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Başkanı, bu görüşmenin “çok iyi geçtiğini”, Rusya ve Ukrayna’nın derhal ateşkes müzakerelerine başlayacağını ve “savaşın son bulacağını” söyledi.

Ukrayna ise kamuoyuna 30 günlük bir ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ancak Putin, yalnızca bir “olası gelecek barış için mutabakat zaptı” üzerinde çalışabileceklerini belirtti. Kiev ve Avrupa’daki müttefikleri, bu açıklamayı “oyalama taktiği” olarak değerlendirdi.

Kontrol altındaki Ukrayna toprakları

Rusya, Ukrayna topraklarının yaklaşık %20’sini kontrol ediyor. Bu bölgeler arasında 2014’te ilhak edilen Kırım da bulunuyor.

