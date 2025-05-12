Donald Trump’tan ilaç fiyatlarına müdahale

ABD Başkanı Donald Trump, reçeteli ilaç fiyatlarını diğer yüksek gelirli ülkelerdeki seviyelere çekmeyi amaçlayan yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı. Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, kararnameyi pazartesi sabahı imzalayacağını belirtti.

Donald Trump: Adil fiyatlara ulaşma zamanı geldi

Trump, bu adımla birlikte “Most Favored Nation” yani “En Çok Kayırılan Ulus” politikasını uygulamaya koyacaklarını belirterek, “Amerika’nın adil fiyatlara ulaşma zamanı geldi. İlaç fiyatlarını dünyanın en düşük ödeyen ülkesiyle eşitleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD, dünya genelinde reçeteli ilaçlar için en yüksek ücretleri ödeyen ülke olarak öne çıkıyor. Bazı ilaçlar için bu fiyat farkı, diğer gelişmiş ülkelerin neredeyse üç katına kadar çıkabiliyor. Trump’ın daha önceki döneminde de benzer bir düzenleme gündeme gelmiş ancak yargı tarafından engellenmişti.

İlaç sektörünü temsil eden en büyük lobi grubu olan Amerika İlaç Araştırmaları ve Üreticileri Birliği (PhRMA) adına konuşan Alex Schriver, “Her türlü devlet kaynaklı fiyat belirleme, Amerikan hastaları için zararlıdır.” diyerek kararnamenin olası etkilerine tepki gösterdi.

Trump yönetiminin beş yıl önce sunduğu benzer bir planın yedi yıl içinde vergi mükelleflerine 85 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayacağı öngörülmüştü. Yeni düzenlemenin, Medicare tarafından halihazırda pazarlık edilen ilaç fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

