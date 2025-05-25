Fenerbahçe Beko EuroLeague’de tarih yazdı

EuroLeague (THY Avrupa Ligi) finalinde Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de Monaco ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 81-70 mağlup ederek 2017’nin ardından ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Maçın periyot sonuçları

1.Periyot: Monaco 20-16 Fenerbahçe Beko

İlk Yarı: Monaco 33-35 Fenerbahçe Beko

2.Periyot: Monaco 51-54 Fenerbahçe Beko

Maç Sonucu: Monaco 70-81 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçeli taraftarlar damga vurdu

Final müsabakası, Etihad Arena’da oynandı ve tribünler tamamen doldu. Salonda sarı-lacivertli taraftarların ağırlığı dikkat çekti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımı yalnız bırakmazken, final günü de oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte karşılaşmayı takip etti.

Maç sırasında Fenerbahçeli taraftarlar ile Yunan taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Ali Koç araya girerek güvenlik önlemlerinin artırılmasını sağladı ve taraftarların güvenliği sağlanana kadar olay yerinden ayrılmadı.

Fenerbahçe, Dörtlü Final’in ilk gününde Panathinaikos’u 82-76 mağlup ederek finale yükselirken, Monaco ise normal sezon lideri Olympiakos’u 78-68’lik skorla saf dışı bırakmıştı.

Jasikevicius, oyuncu ve başantrenör olarak tarih yazdı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius ve Monaco Başantrenörü Spanoulis için final, farklı bir anlam taşıyordu. İki isim, 2009’da Panathinaikos formasıyla oyuncu olarak EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı. Jasikevicius, bu galibiyetle EuroLeague’in modern döneminde hem oyuncu hem de başantrenör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak finali yerinden izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Etihad Arena’daki final karşılaşmasını yerinden izledi.

