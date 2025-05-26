İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İBB operasyonunda üst düzey isimler gözaltında

Hakkında gözaltı kararı bulunan dört kişinin arandığı operasyonda, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Kasapoğlu’ndan detaylı ifade

Dördüncü dalga operasyonda tekrar gözaltına alınan Kadriye Kasapoğlu’nun emniyette verdiği ifade dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu’nun ele geçirilen telefonuna dair sorulara yanıt veren Kasapoğlu, söz konusu numaranın uzun yıllardır bilindiğini ve zamanla İBB çözüm masası gibi bir konuma geldiğini belirtti. Kasapoğlu, “Yaklaşık 2 yıl önce bu numarayı Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında sabit hatlara yönlendirdik” dedi.

Kasapoğlu, telefonun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kullanıldığını hatırlamadığını ifade ederek, “Bu cihazın birçok çalışan tarafından şifresiz kullanıldığını hatırlıyorum. Şifresi hakkında fikrim yok. Bahse konu telefonun İBB’ye ait demirbaş olup olmadığını bilmiyorum” diye konuştu. Kasapoğlu ayrıca, eski cihazların Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim edilme yönünde genel bir uygulama olduğunu ve söz konusu telefonun bu kapsamda teslim edilmiş olabileceğini belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararlarının olup olmayacağı ise merak konusu.