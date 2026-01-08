Trump’tan Rus petrolü hamlesi! Yaptırım tasarısına onay verdi

ABD Senatosu’nda Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar gündeme gelirken, dikkat çeken bir açıklama Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’dan geldi.

Trump onayladı

Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, uzun süredir üzerinde çalışılan iki partili yaptırım tasarısının Trump tarafından onaylandığını duyurdu.

Ucuz Rus petrolüne yaptırım yolu açılıyor

Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tasarının Trump’a “ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırma” yetkisi tanıyacağını belirtti. Bu adımın, Rusya’ya enerji gelirleri üzerinden finansman sağlayan ülkelere karşı güçlü bir baskı aracı oluşturacağını ifade etti.

Zamanlama vurgusu

Tasarının, Ukrayna’nın barış sürecinde bazı tavizler verdiği bir döneme denk geldiğine dikkat çeken Graham, “Zamanlaması çok iyi” değerlendirmesinde bulundu. Graham’a göre düzenleme, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler üzerinde ciddi bir diplomatik ve ekonomik kaldıraç yaratacak.

Senato gündeminde

ABD basınında yer alan bilgilere göre, söz konusu yaptırım tasarısının önümüzdeki hafta Senato’da oylanması bekleniyor. Tasarının kabul edilmesi halinde, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Moskova’ya dolaylı finansman sağlayan enerji ticaretine karşı yeni bir yaptırım dönemi başlayabilir.

