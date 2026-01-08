DünyaAmerika

Trump’tan Rus petrolü hamlesi! Yaptırım tasarısına onay verdi

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’ın ucuz Rus petrolü satın alan ülkelere yaptırım öngören tasarıyı onayladığını açıkladı.

NationalTurk FR08/01/2026
8 1 dakika okuma süresi
ABD’li Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’ın ucuz Rus petrolü satın alan ülkelere yaptırım öngören tasarıyı onayladığını açıkladı.
ABD’li Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’ın ucuz Rus petrolü satın alan ülkelere yaptırım öngören tasarıyı onayladığını açıkladı.

ABD Senatosu’nda Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar gündeme gelirken, dikkat çeken bir açıklama Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’dan geldi.

Trump onayladı

Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, uzun süredir üzerinde çalışılan iki partili yaptırım tasarısının Trump tarafından onaylandığını duyurdu.

Ucuz Rus petrolüne yaptırım yolu açılıyor

Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tasarının Trump’a “ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırma” yetkisi tanıyacağını belirtti. Bu adımın, Rusya’ya enerji gelirleri üzerinden finansman sağlayan ülkelere karşı güçlü bir baskı aracı oluşturacağını ifade etti.

Zamanlama vurgusu

Tasarının, Ukrayna’nın barış sürecinde bazı tavizler verdiği bir döneme denk geldiğine dikkat çeken Graham, “Zamanlaması çok iyi” değerlendirmesinde bulundu. Graham’a göre düzenleme, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler üzerinde ciddi bir diplomatik ve ekonomik kaldıraç yaratacak.

Senato gündeminde

ABD basınında yer alan bilgilere göre, söz konusu yaptırım tasarısının önümüzdeki hafta Senato’da oylanması bekleniyor. Tasarının kabul edilmesi halinde, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Moskova’ya dolaylı finansman sağlayan enerji ticaretine karşı yeni bir yaptırım dönemi başlayabilir.

Bağlantılar
NationalTurk FR08/01/2026
8 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu