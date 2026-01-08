Maduro dosyasında çatlak büyüyor! “Kartel” iddiası çökmeye başladı

Küba’nın Santiago de Cuba kentinden servis edilen değerlendirmeler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro hakkında ortaya koyduğu gerekçelerin ciddi biçimde sorgulanmaya başladığını ortaya koyuyor. Uluslararası kamuoyunda, Washington’un “yakalama” olarak tanımladığı sürecin fiilen bir “kaçırma” olduğu yönündeki eleştiriler giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor.

“Yalanın ömrü kısa” tartışması

Yapılan yorumlarda yalanın ömrünün kısa olduğunu atıfta bulunarak, ABD yargı sisteminin bile artık savunulamaz hale gelen iddialarla yüzleşmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Özellikle Trump yönetimi ile Florida Senatörü Marco Rubio’nun birlikte sahiplendiği “Güneşler Karteli” söyleminin, hukuki zeminde giderek zayıfladığı belirtiliyor.

Darbe geçmişi ve medya makinesi

Analizde dikkat çekilen ilk unsur, ABD’nin geçmişte ekonomik ya da jeopolitik çıkarlarına uymayan hükümetleri devirmeye yönelik sicili. İkinci unsur ise, bu tür müdahaleleri meşrulaştırmak için oluşturulan anlatıların, medya ve dijital platformlar aracılığıyla “gerçek” gibi sunulabilmesi. Özellikle yapay zekâ destekli içeriklerle, savaşların ya da operasyonların bir tür gösteriye dönüştürüldüğü vurgulanıyor.

Uyuşturucu rotası sorusu

Yorumcular uyuşturucu ticaretinin ana güzergâhları ve üretici ülkelerinin bilinmesine rağmen bu gerçeklerin göz ardı edildiği hatırlatılıyor. Bu noktada The New York Times’ta yayımlanan bir habere dikkat çekiliyor. Haberde, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) her yıl hazırladığı Ulusal Uyuşturucu Tehdit Değerlendirmesi raporlarında “Güneşler Karteli”ne hiç yer verilmediği bilgisi aktarılıyor.

Aynı durumun, Birleşmiş Milletler’in uyuşturucu raporları için de geçerli olduğu belirtiliyor. Bu tablo, iddiaların kurgusunun yeterince “sağlam” kurulmadığı eleştirisini beraberinde getiriyor.

ABD Adalet Bakanlığı da geri adım attı

En çarpıcı noktalardan biri ise ABD Adalet Bakanlığı’nın son dönemde kullandığı dil. Önceki iddianamelerde “Güneşler Karteli” ifadesine onlarca kez yer verilirken, yeni metinlerde bu söylemin neredeyse tamamen geri çekildiği görülüyor. Eski belgelerde Maduro’nun kartelin lideri olarak sunulduğu, yeni iddianamede ise bu ifadenin yalnızca birkaç kez ve zayıf biçimde geçtiği aktarılıyor.

Uluslararası baskı artıyor

Venezuela içinden ve uluslararası kamuoyundan yükselen tepkiler, ABD yönetimini geri adım atmaya zorluyor. Her ne kadar iddialar tamamen terk edilmiş olmasa da, yapılan “düzeltmelerin” bile, kurgunun inandırıcılığını ciddi biçimde zedelediği değerlendirmesi yapılıyor.

