ABD halkı ayakta: Yeter Trump

ABD’de 100’den fazla kentte protesto!

ABD’nin Venezuela’yı adeta işgal etmesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırıp tutuklanması kendi halkının da büyük tepkisine yol açtı.

New York, Los Angeles, Washington DC, Boston, San Francisco, Detroit, Phoenix, Minneapolis, Kansas City başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde 100’ün üzerinde şehirde halk sokağa çıkarak başkan Donald Trump’ı protesto etti.

Halk yönetimden savaş ve işgal politikasına tepki gösterirken ülkenin savaş ekonomisi yerine işsizlik, eğitim gibi sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.

Bu arada protestolarından birinde canlı yayında çok ilginç bir görüntü yaşandı.

Protestocu bir kadın, TV’ye röportaj verdiği esnada polis tarafından elleri kelepçelenerek tutuklandı.