Venezuela’dan ABD müdahalesi açıklaması! Ölü sayısı 100’e yükseldi

Venezuela hükümeti, ABD’nin ülkeye yönelik askeri müdahalesine ilişkin yeni ve çarpıcı veriler paylaştı. Devlet televizyonu VTV’ye konuşan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e ulaştığını, yaralı sayısının da en az bu seviyede olduğunu duyurdu.

Diosdado Cabello: Saldırı gizlenemez

Cabello, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını “korkunç” olarak nitelendirerek, “Bu bir gerçek ve kimse bunu gizleyemez. Şu ana kadar 100 ölü ve bir o kadar da yaralı var. Venezuela halkı soylu ve cesur bir halktır” ifadelerini kullandı. Saldırılarda evlerinde bulunan kadınların da yaralandığını belirtti.

Siviller hedef oldu

ABD’nin kullandığı güçlü bombalar nedeniyle çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin de yaşamını yitirdiğini söyleyen Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun bacağından, eşinin ise başından yaralandığını açıkladı.

Kübalıların da hayatını kaybettiği iddiası

Cabello, müdahalede Venezuela’da bulunan Kübalıların da öldüğünü öne sürerek, “Silahlı Kuvvetler’deki yoldaşlarımız, Kübalı kardeşlerimiz ve polis personeli, evlerinde uyurken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti” dedi.

Caracas’ta patlamalarla başlayan süreç

3 Ocak’ta başkent Caracas’ta gece saatlerinde patlama ve uçak seslerinin duyulduğunu hatırlatan Venezuela yönetimi, ABD’yi sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Maduro’ya karşı büyük çaplı bir operasyon düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD’den suçlamalar

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ağır silah bulundurma” suçlamalarının yöneltildiğini duyurmuştu.

Uluslararası çağrı

Venezuela yönetimi, ABD müdahalesinin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirmiş, bazıları ise ABD’ye destek veren açıklamalar yapmıştı.

