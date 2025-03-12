Trump’tan Tesla’ya destek: Beyaz Saray’ı geçici showrooma çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Tesla CEO’su Elon Musk’a verdiği desteği somutlaştırarak Beyaz Saray’da dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Güney Çimenliği’nde geçici bir Tesla showroomu kuran Trump, Musk ile birlikte Tesla araçlarını inceledi ve Model S satın alacağını duyurdu.

Trump, Musk’ın ABD için büyük bir değer olduğunu ve Tesla’nın “harika bir Amerikan şirketi” olarak korunması gerektiğini belirtti. Özellikle Tesla’nın tasarımı dikkatini çeken Trump, Cybertruck için “Bu tasarım harika!” yorumunu yaparak Musk’ı övdü.

Elektrikli Araçlara Karşı Tutumunu Değiştirdi mi?

Trump, 2024 seçim kampanyası sürecinde elektrikli araçlara (EV) sıkça eleştiriler yöneltmesine rağmen, Tesla hakkındaki olumlu görüşlerini dile getirdi. Daha önce EV’lerin devlet teşvikleriyle dayatıldığını savunan Trump, bu kez “Arkadaşlarımdan Tesla hakkında iyi şeyler duydum” diyerek şirketi övdü.

Özellikle Tesla’nın düşüşte olan hisse senetleri ve son dönemde karşılaştığı siyasi protestolar göz önüne alındığında, Trump’ın açıklamalarının şirketin toparlanması için kritik bir destek olduğu değerlendiriliyor. Tesla hisseleri, Trump’ın etkinlik öncesinde duyurduğu alım kararının ardından toparlanmaya başladı.

Etik Tartışmalar Alevlendi

Başkan Trump’ın açık bir şekilde özel bir şirketi ve ürününü desteklemesi, etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Connecticut Senatörü Chris Murphy, etkinliği “kamuya açık bir yolsuzluk örneği” olarak değerlendirerek, bir başkanın doğrudan ticari bir ürünü teşvik etmesinin etik kurallar açısından sorunlu olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray ise Trump’ın Model S’i kişisel olarak satın alacağını ve ödemeyi çekle yapacağını belirterek, bunun bir devlet politikası olmadığını savundu. Ancak, daha önce Trump yönetiminde görev yapan Kellyanne Conway’in benzer bir durum nedeniyle etik uyarısı aldığı hatırlatılıyor.

Musk ve Trump’ın İlişkisi Derinleşiyor

Etkinlik sırasında konuşan Musk, Tesla’nın ABD’de üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıkladı. Ancak, Musk’ın Trump yönetimiyle olan yakın ilişkisi ve “Hükümet Verimliliği Departmanı” başındaki rolü son dönemde ciddi eleştirilere neden oldu.

Özellikle Musk’ın devlet politikalarına müdahale ettiği ve bazı federal işten çıkarmalarda etkili olduğu iddiaları, Trump yönetimi içinde de tartışma yaratıyor. Kabine üyelerinden bazılarının Musk’ın yetkisini aştığı ve belirli politikaları tek başına şekillendirdiği konusunda endişeli olduğu belirtiliyor.

Tesla İçin Yeni Bir Dönem mi?

Trump’ın açıklamaları, Tesla’nın içinde bulunduğu küresel protestolar, hisse senedi düşüşü ve Musk’ın siyasi rolüyle ilgili tartışmalar gölgesinde geldi. Son haftalarda Tesla şarj istasyonlarına yönelik sabotaj olayları ve Tesla aleyhine düzenlenen protestoların artması, şirketin daha büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu gösteriyordu.

Beyaz Saray’da yapılan bu destek etkinliği, Tesla’nın itibarını yeniden toparlama çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Özellikle Trump’ın Musk’a doğrudan verdiği siyasi destek, Tesla’nın piyasalardaki durumunu iyileştirebilir.

Trump’ın “Amerikan sanayisinin korunması gerektiği” yönündeki açıklamaları ve Musk’ın “Tesla’yı büyütmeye devam edeceğiz” mesajı, şirketin ABD’deki geleceği açısından kritik olarak değerlendiriliyor.

