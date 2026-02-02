Trump’tan İran mesajı: Anlaşma umudu var, askeri seçenek masada

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la bir anlaşmaya varmayı umduğunu söylerken, askeri seçeneğin tamamen devre dışı bırakılmadığını açıkça dile getirdi. Trump’ın açıklamaları, hem Orta Doğu’daki tansiyona hem de küresel piyasalara doğrudan yansıdı. İran cephesinden ise diplomatik temasların sürdüğü ve yakın günlerde sonuç beklendiği mesajı geldi.

Trump: Görüşmeler sürüyor, sonuç alınıp alınmayacağını göreceğiz

Donald Trump, İran’la görüşmelerin devam ettiğini doğrulayarak, Tahran’ın nükleer ve füze programlarına sınırlama getirmemesi halinde askeri seçeneğin gündemde kalacağını vurguladı. ABD Başkanı, İran’ın bu şartlar altında bir anlaşmayı tercih edeceğini düşündüğünü ifade etti.

İran: Diplomatik süreçler masada

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, ABD ile yaşanan gerilimi yönetmeye yönelik çeşitli diplomatik süreçlerin değerlendirildiğini açıkladı. Baghaei, bu temaslardan önümüzdeki günlerde sonuç alınmasının umut edildiğini söyledi.

Trump’ın açıklamaları petrol fiyatlarını düşürdü

Trump’ın anlaşma ihtimaline dair iyimser mesajları, petrol piyasalarında sert düşüşe yol açtı. Batı Teksas türü ham petrol yüzde 3,4 düşüşle 62,99 dolara gerilerken, Brent petrol yüzde 3,2 kayıpla 67,09 dolardan işlem gördü.

ABD bölgedeki askeri varlığını da hatırlattı

Trump, müzakerelere rağmen ABD’nin bölgede güçlü bir askeri hazırlık içinde olduğunu vurgulayarak, İran’a yönelik askeri kapasitenin daha önce Venezuela çevresinde görülen varlıktan bile büyük olduğunu söyledi.

Fransa’da İran destekli protestolar

Öte yandan Paris ve Toulouse’da binlerce kişi sokaklara çıkarak İran halkına destek verdi ve İslam Cumhuriyeti yönetiminin sona ermesini talep etti.

İranlı protester serbest bırakıldı

İranlı protestocu Erfan Soltani’nin, ABD’nin idam edileceği yönündeki uyarılarının ardından kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

