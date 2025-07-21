Trump’tan Biden’a otopen soruşturması

ABD’de Joe Biden’ın Oval Ofis’ten ayrılmasının ardından geçen altı ayda, siyasi tartışmaların odağı değişmedi. Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti, Biden’ın görev süresindeki zihinsel ve fiziksel yeterliliğini sorgularken, Beyaz Saray da “otopen” olarak bilinen otomatik imza cihazının kullanımını “skandal” olarak niteleyerek soruşturma başlattı.

Kongre’de otopen ve sağlık soruşturması

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Biden’ın görevdeyken yaşadığı iddia edilen zihinsel gerilemeyi gizlediğini öne sürdüğü danışmanları hakkında soruşturma açtı. Ayrıca, otopenle imzalanan belgelerin yasal geçerliliği ve sorumluluğun kimde olduğu da komite gündemine taşındı.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Biden’ın özel doktorunu ve Jill Biden’ın bir danışmanını ifade vermeye çağırdı. Ancak her iki isim de anayasal haklarını kullanarak konuşmayı reddetti. Komite Başkanı James Comer, Biden dönemindeki üst düzey isimler olan Ron Klain, Jeff Zients ve Anita Dunn dahil olmak üzere birçok danışmanın ifadeye çağrılacağını duyurdu.

Trump’tan “Büyük skandal” çıkışı

Başkan Trump, Biden’ın otopenle attığı imzaların ardında “başkanlık yetkisinin başkaları tarafından kullanılabileceği” yönünde iddialar ortaya attı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bu konuda resmi bir soruşturma yürütüleceğini doğruladı. Leavitt, “Bunun arkasındaki gerçekleri öğrenmeye hakkımız var” dedi.

Biden ise yaptığı yazılı açıklamada, tüm kararların kendisi tarafından verildiğini belirterek, “Bu tür iddialar saçma ve gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilerin riskli stratejisi

2026 ara seçimlerine aylar kala, Cumhuriyetçilerin Biden üzerine yoğunlaşan stratejisi iki yönlü etki yaratıyor. Bir yandan Trump’ın başlattığı “One Big Beautiful Bill” adlı vergi ve harcama reformuna kamuoyu desteği ararken, diğer yandan gündemi Biden’ın geçmişine kaydırarak dikkatleri başka yöne çekiyorlar.

Ancak son anketler, Amerikalıların yalnızca dörtte birinin Trump’ın politikalarının kendilerine fayda sağladığını düşündüğünü ortaya koyuyor. Göç, ekonomi, sağlık ve harcamalar gibi temel başlıklarda Trump’ın halk desteği hâlâ sınırlı kalıyor.

Demokratlar Biden’ı geride bırakmak istiyor

Demokratlar cephesinde ise sessiz bir strateji hâkim. Biden’ın başarılarını dile getiren partililer, özelde onun yaşının etkilerini kabul ederken, kamuoyunda 2028 seçimlerine ve Kongre çoğunluğuna odaklanmak istiyor.

Virginia Temsilcisi Don Beyer, “Biden verimli bir başkandı ama yaşına bağlı olarak zirvesinde değildi” derken, Demokratların artık ileriye bakma zamanının geldiğini savundu: “Şimdi sorumuz şu: 2028’de kim adayımız olacak ve Trump etkisini nasıl azaltacağız?”

Otopen tartışması gündemi gölgeleyebilir

Cumhuriyetçi vekil Derrick Van Orden, Anayasa’nın başkanlık yetkisini yalnızca başkana verdiğini hatırlatarak, “Orada ‘otopen’ yazmıyor” dedi. Ancak Missouri Temsilcisi Wesley Bell, bu çabayı “zaman kaybı” olarak nitelendirdi ve ekledi: “Amerikalılar artık yaşadıkları ekonomik sorunlara çözüm istiyor, gündemi suni biçimde Biden’a çevirmek halkın ilgisini çekmiyor.”

New York’lu Cumhuriyetçi Nick Lalota ise seçmeninin asıl önceliğinin hayat pahalılığı ve güvenlik olduğunu kabul etti, ancak otopen tartışmasının da “önemsiz olmadığını” söyledi.

