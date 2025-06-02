Trump’tan şok iddia: Biden idam edildi yerine klon getirildi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da Biden’ın 2020 yılında infaz edildiği ve yerine klonlar ya da robotlar geçirildiği yönündeki komplo teorisini içeren bir gönderiyi, açıklama yapmadan milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Trump’ın bu paylaşımı, Beyaz Saray ve kamuoyunda yankı uyandırdı.

Trump’tan komplo teorisi

Trump’ın paylaştığı gönderide, Joe Biden’ın yerine “klonlar, dublörler” ve “mühendislik ürünü ruhsuz, zihinsiz varlıklar” geçirildiği iddia edildi. Gönderi, komplo teorileriyle tanınan anonim bir Truth Social kullanıcısına aitti ve hesabın yalnızca birkaç bin takipçisi bulunuyordu.

Beyaz Saray ve kamuoyu sessiz

Trump’ın bu iddiayı neden paylaştığına dair herhangi bir açıklama yapmaması, Beyaz Saray cephesinde tepkilere yol açtı. Yetkililer, konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmazken, Biden’ın sağlık durumu ve kamuoyu önündeki performansı hakkında da yeni tartışmalar başladı.

Geçmişte de benzer iddialar

Trump geçmişte de benzer komplo teorilerini destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmediğini, Biden’ın zaferinin hileli olduğunu iddia etmişti. Ayrıca önceki yıllarda Barack Obama’nın ABD’de doğmadığını öne sürmüş ve çeşitli asılsız iddiaları dillendirmişti.

Biden cephesinde son durum

Biden, geçtiğimiz ay prostat kanseri teşhisi konduğunu kamuoyuna duyurmuş, ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevine devam edeceğini açıklamıştı. Ancak Trump ve çevresinden gelen iddialar, Biden’ın sağlık durumu ve görevine uygunluğu konusundaki tartışmaları alevlendirdi.