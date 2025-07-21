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Trabzonspor’a son dakika şoku!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Saul Niguez, son dakika aile sebeplerden ötürü uçağa binmekten vazgeçti

NationalTurk NL21/07/2025
7 Bir dakikadan az
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Saul Niguez, son dakika aile sebeplerden ötürü uçağa binmekten vazgeçti
WTS ile Ayın Fırsatları

 

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1 Saul Niguez transferi iptal etti
1.1 Ertuğrul Doğan’a istifa çağrısı

Saul Niguez transferi iptal etti

Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Saul Niguez’in Trabzonspor‘a transferi son anda iptal oldu. Trabzonspor yaptığı açıklamada Trabzonspor, Saul Niguez’in transferinin ailevi sebeplerden dolayı durdurulduğunu açıkladı. Kariyerinde 583 maça çıkan İspanyol orta saha, 60 gol, 33 asistle oynadı. Saul Niguez yayınladığı mesajda, “Kişisel sebeplerden dolayı transfer olmadı. Umarım bir gün yollarımız kesişir” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan’a istifa çağrısı

Trabzonspor, Saul Niguez transferinin iptalinin acısını başkan Ertuğrul Doğan’dan çıkardı. Bordo-mavili taraftarlar, “6 teknik direktör değişikliği yaptı. 2 tane kupa finali kaybetti. 14 derbide 10 mağlubiyet aldı. Kulüp hesabından kendi reklamını yaptırdı. Borçları kapatacağım dedi, kapatamadı. Trabzonspor tribünlerini böldü, kendisine istifa diyenleri tehdit etti” iddialarıyla da eleştirdi.

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NationalTurk NL21/07/2025
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