Trump’tan federal çalışanlara yönelik sert açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, federal çalışanların işten çıkarılmasına yönelik açıklamalarda bulunarak, kesintilerin gerekli olduğunu savundu. NBC News’e konuşan Trump, “Onlar için üzülüyorum ama birçok kişi zaten çalışmıyordu. Biz en iyileri tutuyoruz” dedi.

Trump’tan sert sözler

Trump, özellikle Eğitim Bakanlığı’nda yapılan büyük çaplı kesintilere değinerek, Bakan Linda McMahon’un “yalnızca en iyi çalışanları koruyarak” işten çıkarmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

Musk’un rolü büyüyor

Elon Musk’ın yönettiği Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) tarafından yürütülen işten çıkarmalar, federal hükümetin birçok biriminde etkisini gösterdi. Musk, yönetiminde olan bu departmanın genişlemeye devam edeceğini açıkladı.

İşten çıkarmalardan hangi kurumlar etkilendi?

Eğitim Bakanlığı: Çalışanların yarısı işten çıkarıldı.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı: Tüm çalışanlara gönüllü ayrılma teklifi yapıldı.

Veteran İşleri Bakanlığı: Devlet destekli sözleşmeler iptal edildi, işten çıkarmalar başladı.

Beyaz Saray danışmanı Alina Habba ise sert ifadeler kullanarak, “İşten çıkarılan çalışanlara üzülmüyorum. Amerikan halkı için çalışmaları gerekiyor. Başkan Trump ve bu yönetim çok çalışıyor, onlar da çalışmalıydı” dedi.

Trump yönetiminin kamu çalışanlarına yönelik kesintileri sürdürmesi beklenirken, Musk liderliğindeki reform politikalarının hükümette büyük değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor.

