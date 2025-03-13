Merkez Bankası Başkanı Karahan: Gerekeni yapacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD temasları kapsamında Anadolu Ajansı’nın (AA) New York Ofisi’ni ziyaret etti. Karahan, yaptığı açıklamada enflasyondaki son gerilemenin yalnızca baz etkisiyle değil, aynı zamanda sıkı para politikasının sağladığı ana eğilimdeki düşüşle gerçekleştiğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefi

Karahan, yılın geri kalanında da enflasyon düşüşünün bu eğilimle devam edeceğini öngördüklerini ifade ederek, “Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

Sıkı para politikası sürecek

TCMB Başkanı, sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini ve enflasyondaki düşüşün devamlılığı için talebin dezenflasyonist seviyelerde kalmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. “Talep koşullarının enflasyon sürecini olumsuz etkilemesine izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullanan Karahan, bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk Lirası’na geçişin dövize geçişe kıyasla daha yüksek olduğunu vurguladı.

Öncelik dezenflasyon olacak

Karahan, önümüzdeki dönemde politika faizinin belirlenmesinde dezenflasyon sürecine uygun sıkılığın korunmasının öncelikleri olacağını belirtti. “Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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