Ukrayna, Rusya’da 1.000 kilometrekarelik kısmı kontrol altına aldı mı?

Ukrayna’nın en üst düzey komutanı, Kiev güçlerinin iki buçuk yıldır devam eden tam ölçekli savaşta en büyük sınır ötesi müdahalesini gerçekleştirerek, Rus topraklarının 1.000 kilometrekarelik bir alanını kontrol ettiğini söyledi.

Ukrayna’dan açıklama

Komutan Oleksandr Syrskyi, Ukrayna’nın “Kursk bölgesinde taarruz operasyonunu” başlamasının üzerinden yedi gün geçtiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın başkalarına savaş getirdiğini ve şimdi de savaşın kendilerine geri döndüğünü söyledi.

Ancak Rus lider Vladimir Putin, saldırıyı “büyük bir provokasyon” olarak niteledi ve Rus güçlerine “düşmanı topraklarımızdan kovma” emri verdi.

Güvenlikleri nedeniyle Rusya’nın batı bölgesinden tahliye edilen kişi sayısı artarken, 59 bin kişiye de bölgeyi terk etmeleri söylendi.

Yerel vali, bölgedeki 28 köyün Ukrayna güçlerinin eline geçtiğini, 12 sivilin öldürüldüğünü ve “durumun zor olmaya devam ettiğini” söyledi.

Ukrayna birlikleri geçen Salı günü sürpriz bir saldırı başlattı ve Rusya’nın 30 km içine kadar ilerledi.

Saldırının Ukrayna tarafında morali yükselttiği söyleniyor ancak analistler, stratejinin Ukrayna için yeni tehlikeler getirdiğini söylüyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İngiliz askeri kaynağı BBC’ye yaptığı açıklamada, Moskova’nın bu müdahaleden o kadar öfkeleneceğini ve Ukrayna’nın sivil halkına ve altyapısına yönelik saldırılarını iki katına çıkarabileceğini söyledi.

Putin: Düşmanın hedefi Rus toplumunun birliğini bozmaktır

Devlet Başkanı Putin, pazartesi günü devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında şunları söyledi: “Düşmanın açık hedeflerinden biri, anlaşmazlık ve çekişme yaratmak, insanları korkutmak, Rus toplumunun birliğini ve bütünlüğünü bozmaktır.

Yetkililerle yaptığı toplantıda, “Savunma Bakanlığı’nın asıl görevi elbette düşmanı topraklarımızdan çıkarmaktır” dedi.

Bölge valisi, 121.000 kişinin evlerinden tahliye edildiğini söyledi. Putin’e, Ukrayna güçlerinin işgal ettiği bölgede yaklaşık 2.000 Rus vatandaşının kaldığını söyledi.

“Onların akıbeti hakkında bir şey bilmiyoruz” dedi.

Halkın füzelerden korunmak için penceresiz, sağlam duvarlı odalara yönelmesi uyarısında bulundu.

Kursk’a komşu Belgorod bölgesinde de Vali Vyacheslav Gladkov’un Krasnaya Yaruga bölgesindeki insanlara “sınırda düşman faaliyetleri” nedeniyle yer değiştirdiklerini söylemesi üzerine yaklaşık 11 bin kişiye bölgeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Benzer bir füze uyarısında bulunarak, halka bodrum katlarına sığınmalarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, gece yaptığı konuşmada saldırıyı kabul ederek, “Putin savaşmayı bu kadar çok istiyorsa, Rusya’nın barış yapmaya zorlanması gerekir” dedi.

“Rusya başkalarına savaş getirdi, şimdi de eve geliyor. Ukrayna her zaman sadece barış istedi ve biz kesinlikle barışı sağlayacağız,” diye ekledi Zelensky.

Ukraynalı yetkililer, operasyona binlerce askerin katıldığını, bunun Rus sınır muhafızlarının ilk bildirdiği küçük çaplı saldırıdan çok daha fazla olduğunu söyledi.

AFP haber ajansına konuşan bir yetkili, amaçlarının “azami kayıp verdirmek ve Rusya’daki durumu istikrarsızlaştırmak” olduğunu söyledi.

BBC’nin Newshour programında konuşan ABD’nin eski NATO Büyükelçisi Kurt Volker, Ukrayna’nın müdahalesinin Putin’e içeride siyasi açıdan pahalıya mal olabileceğini söyledi.

Ukrayna’nın Rus topraklarına girmesinin “Başkan Putin ve onun bu savaşı yürütme biçimi yüzünden” gerçekleştiğini söyledi.

“Bu Rusya’daki elitler tarafından fark edilmeyecek. Halk tarafından fark edilmeyecek. Putin, Rus topraklarında saldırılar başlattı ve insanlar tahliye edilmek zorunda kalıyor. Bu oldukça önemli bir şey.”

ABD Senatörü Lindsey Graham, Pazartesi günü Kiev’de Zelenski ile yaptığı görüşmede sınır ötesi operasyonu “parlak” ve “cesur” olarak nitelendirdi ve Biden yönetimini Ukrayna’ya ihtiyaç duyduğu silahları sağlamaya çağırdı.

Rusya’da bazıları Ukrayna’nın Kursk bölgesine nasıl girebildiğini sorguluyor. Rusya yanlısı bir savaş blog yazarı olan Yuri Podolyaka durumu “endişe verici” olarak nitelendiriyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya silahlı kuvvetlerinin sert bir yanıt vermesinin “uzun sürmeyeceğini” söyledi.

Rusya’nın müttefiki Belarus, Ukrayna’nın İHA’larla hava sahasına girdiğini iddia etmesinin ardından sınırındaki asker sayısını artırdığını duyurdu.

Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki Rusya kontrolündeki Zaporizhia nükleer santralinde Pazar günü çıkan yangının ardından hasar gören soğutma kulesini incelediğini, ancak nedenini henüz tespit edemediğini söyledi.

Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya “şantaj yapmak” amacıyla yangını kasıtlı olarak çıkardığını ileri sürerken , Zaporizhia’nın Kremlin tarafından görevlendirilen bölge valisi ise yangının Ukrayna’nın topçu ateşi sonucu çıktığını söyledi.

Avrupa’nın en büyük nükleer güç santrali (NGS) Zaporijya’nın soğutma sisteminde dün çıkan yangın önemli oranda söndürülürken, Rusya ve Ukrayna gelişmelere ilişkin birbirlerini suçluyor.

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