Zaporizhia nükleer santralindeki yangın nedeniyle Ukrayna ve Rusya birbirini suçluyor

Ukrayna ve Rusya, Pazar günü Zaporizhia’daki dev nükleer santralde çıkan yangının ardından birbirlerini suçladı.

Zaporizhia nükleer santraline yangın nasıl çıktı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin iki yıldan fazla süredir Moskova güçleri tarafından işgal edilen tesiste yangın çıkardığını söyledi. Zaporizhia’nın Kremlin tarafından atanan valisi, yangının Ukrayna’nın topçu ateşiyle çıktığını söyledi.

BM’nin nükleer gözlemcisi, tesisten “güçlü ve koyu bir duman” çıktığını gördüğünü ancak nükleer güvenlik açısından “hiçbir etki bildirilmediğini” söyledi.

Bu gelişme, Ukrayna birliklerinin Rusya’nın 30 km içine kadar ilerlemesiyle birlikte geldi. Bu, Moskova’nın Şubat 2022’de tam ölçekli işgaline başlamasından bu yana en derin ve en önemli saldırı olacak.

Kremlin tarafından atanan Zaporizhia Valisi Yevgeny Balitsky, Pazar günü yaptığı açıklamada, santralin soğutma kulelerinde yangın çıktığını söyledi.

Ukrayna’nın bombardımanını suçlayan yetkili, santral çevresinde radyasyon artışı olmadığını da sözlerine ekleyerek “sükûnet” çağrısı yaptı.

Zelenski ayrıca herhangi bir radyasyon artışı veya nükleer sızıntı tehlikesi tespit edilmediğini söyledi – ancak Rusya’yı Kiev’e “şantaj yapmak” amacıyla kasıtlı olarak yangın çıkarmakla suçladı.

Pazartesi gününün erken saatlerinde Kremlin’in göreve getirdiği bir diğer yetkili olan Vladimir Rogov, Telegram’da yaptığı paylaşımda yangının “tamamen söndürüldüğünü” söyledi.

Nükleer santral 2022’den bu yana Rus askerleri ve yetkililerinin kontrolünde bulunuyor. İki yıldan fazla süredir elektrik üretmiyor ve altı reaktörün tamamı Nisan ayından bu yana soğuk kapatma durumunda.

BM’nin nükleer gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), X sitesinde yayınlanan açıklamasında, uzmanlarının “çoklu patlamaların” ardından santralden çıkan “güçlü ve koyu dumana” tanıklık ettiğini söyledi.

Tesisin soğutma kulelerinden birine “iddia edilen bir drone saldırısı” bildirildiği belirtildi.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), “Nükleer güvenlik açısından herhangi bir etki bildirilmedi” ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), daha sonra yaptığı açıklamada, “zararı değerlendirmek için soğutma kulesine derhal erişim” talebinde bulunduğunu söyledi.

Yangın, Devlet Başkanı Zelenski’nin ordusunun Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinde sınır ötesi bir harekat yürüttüğünü ilk kez kabul etmesinden bir gün sonra geldi.

Cumartesi günü yaptığı gece video konuşmasında Zelenski, Ukrayna ordusunun savaşı “saldırganın topraklarına” doğru ittiğini söyledi.

Ukraynalı üst düzey bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, operasyona binlerce askerin katıldığını, bunun Rus sınır muhafızlarının ilk bildirdiğinden çok daha fazla olduğunu söyledi.

Kiev, Salı günü sürpriz saldırısını başlattı ve hızla Rusya’nın 30 km’den (19 mil) fazla içine girdi. Bu, Moskova’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik tam ölçekli işgaline başlamasından bu yana en derin saldırı oldu.

Rusya, Ukrayna’nın ilerleyişini durdurmak için şimdiye kadar mücadele etti. Yerel yetkililer tarafından olağanüstü hal ilan edilen Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişi tahliye edildi.

Rusya demir yolu işletmecisi, kaçmak isteyenler için Kursk’tan Moskova’ya acil trenler de kurdu.

Çatışmaların hafta sonu da devam ettiği görüldü. Kursk Valisi Aleksei Smirnov, Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın “hain” saldırısında yaralılar olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta başında saldırının “büyük bir provokasyon” olduğunu söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinde sınır ötesi bir saldırı düzenlediğini söyledi.

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