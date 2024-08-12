Belgorod: 11 bin Rus tahliye edildi

Yetkililer, Belgorod’un bazı kısımlarında insanların daha güvenli bölgelere taşınmaya başladığını açıkladı.

Ukrayna’nın yeni bir ilerlemesinden korkan Rusya’nın Belgorod bölgesindeki yetkililer, sınırdaki bir bölgenin boşaltılması emrini verdi.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, “Huzursuz bir sabah yaşıyoruz, düşman Krasnaya Yaruga bölgesinin sınırında faaliyet gösteriyor” dedi.

Gladkow, sosyal ağlarda dağıtılan kısa bir videoda, “Her şeyin organize olacağına inanıyorum. Önemli olan panik olmadan sakin olmaktır” ifadelerini kullandı.

Devlet haber ajansı Tass’ın haberine göre şu ana kadar Krasnaya Yaruga bölgesinden 11 bin kişi güvenli bir yere getirildi.

Kursk bölgesinde de yeni tahliyeler

Krasnaya Yaruga bölgesi, Belgorod bölgesinin kuzeybatısında yer alıyor ve Ukrayna birliklerinin geçen Salı günü işgal ettiği Rus Kursk bölgesine komşu.

Bölge sakinlerinden yetkililerin hazırlıklı olmadığı yönünde sert eleştiriler geldi.

Sınırdaki kasabalardan on binlerce sakin çatışmalardan kargaşa içinde kaçtı.

Vali Alexei Smirnov’a göre Kursk bölgesinin Belovsky bölgesinde de daha fazla insan güvenli bir yere getirildi. Resmi bilgilere göre 2022 yılı başında burada yaklaşık 15.000 kişi yaşıyordu.

Moskova’daki Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya içindeki saldırılarını püskürtme sürecinde olduğunu söyledi.

Gece boyunca çok sayıda tank imha edildi ve Belgorod üzerinde beş, Kursk üzerinde ise on bir insansız hava aracı düşürüldü.

Ukrayna: Belarus birliklerinin hareketi yasak

Ukrayna, ortak sınırda Belarus birliklerinin varlığının arttığı yönündeki haberleri reddetti.

Ukrayna sınır muhafızlarının bir sözcüsü, son birkaç gün içinde bölgede Belarus silahlı kuvvetlerinin herhangi bir hareketinin veya konuşlanmasının kaydedilmediğini açıkladı.

Bu açıklamalar Belarus’tan gelen bilgilerle çelişiyor.

Minsk hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Belarus hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle sınır güvenliğini güçlendirmek için asker gönderdiğini duyurdu.

Ukrayna sınır muhafızlarının sözcüsü, Belarus’un bu bilgileri yalnızca Rusya’nın Ukrayna üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan kampanyasına katkıda bulunmak amacıyla sağladığını söyledi.

Belarus, Rusya’nın en önemli müttefiklerinden biridir. Ülkenin Ukrayna sınırındaki konuşlandırmasını gerçekten artırması durumunda, bu durum Kiev’in, Belarus sınırının güvenliğini sağlamak için Rusya’ya karşı mücadelede ihtiyaç duyulan askerleri görevlendirmesine yol açabilir.

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