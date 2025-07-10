Ukrayna’nın geleceği Roma’da masada

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Ukrayna Yeniden Yapılanma Konferansı, savaşın yıkıcı etkilerinin gölgesinde başladı. Avrupa liderlerinin dördüncü kez bir araya geldiği zirvede, Ukrayna’nın yeniden inşası için özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi hedefleniyor. Ancak artan Rus drone saldırıları, barış planı kapsamında Ukrayna’nın bazı topraklarını kaybetme olasılığı ve bunun yaratacağı devasa ekonomik yük, toplantının seyrini değiştirdi.

Zelenski: Bu sabah bile Kiev vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, “Rusya bu toplantıya da hazırlandı. Ne yazık ki birkaç saat önce başkent Kiev’e ağır bir saldırı düzenlendi” diyerek saldırıların şiddetini vurguladı.

Merz: Bu bir savaş değil, terör

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saldırıları sivillere yönelik terör olarak nitelendirdi. “Bu saldırıların askeri hedeflerle hiçbir ilgisi yok. Bu, doğrudan sivil halka yönelik bir terördür” ifadelerini kullanan Merz, AB’nin 18’inci yaptırım paketinin önünü açmak için Slovakya’ya vetosunu kaldırma çağrısı yaptı.

Rusya’ya 200 milyar dolarlık fatura mı çıkacak?

Toplantının en tartışmalı gündem maddelerinden biri de, ABD öncülüğünde hazırlanan ve Ukrayna’nın bazı topraklarını Rusya’ya bırakmasını öngören olası barış planı. İtalyan düşünce kuruluşu ISPI’ye göre, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia ve Kherson bölgelerinin Rusya’ya bırakılması halinde, yaklaşık 200 milyar dolarlık yeniden inşa maliyeti doğrudan Moskova’ya yansıyabilir.

Ekonomik bölünme kaçınılmaz olabilir

Dünya Bankası’nın verilerine göre, Ukrayna’nın genel yeniden inşa maliyeti 524 milyar doları buluyor. Bu rakamın yüzde 47’si yalnızca doğu ve güney bölgelerine ait. ISPI, bu bölgelerin gelecekte Rusya kontrolünde kalması halinde, ülkenin yalnızca siyasi değil, ekonomik olarak da ikiye bölüneceği uyarısında bulundu.

Ukrayna’da drone saldırıları büyüyor, ekonomi küçülüyor

Savaşın cephe hattı Dnipro ve Sumy bölgelerine kadar genişlerken, enerji altyapısındaki zarar bir yılda yüzde 93 arttı. Konut, ulaşım ve enerji sektörlerindeki toplam hasar 113 milyar doları geçti. Ekonomide büyüme beklentisi yüzde 2’ye düşerken, enflasyon yüzde 15’e ulaştı.

Volker: Konferanslar fikir üretmekten öteye geçemedi

ABD’nin eski Ukrayna temsilcisi Kurt Volker, Avrupa Politika Merkezi için kaleme aldığı yazıda, konferansları “sonuçsuz fikir üretim atölyeleri” olarak tanımladı. Volker, özel sektör yatırımlarını kalıcı hale getirecek bir yapının kurulması gerektiğini savundu.