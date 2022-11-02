Kuzey Kore Yine Füze Fırlattı: 1953’ten Beri Bir İlk!

Önce Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’ye nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu, ardından neredeyse bir düzine füze fırlatıldı, bunlardan biri deniz sınırına indi. Güney Kore hemen tepki verdi.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin yaklaşık bir düzine füze ateşlediğini söyledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, başlangıçta Kuzey Kore’nin doğusundaki kıyı kenti Wonsan’dan ateşlenen üç kısa menzilli balistik füze bildirdi. Kısa bir süre sonra, Güney Kore, farklı modellerde ondan fazla roketin Kore yarımadasının doğu ve batı kıyılarına doğru uçtuğunu bildirdi.

Bir Kuzey Kore füzesi, Kore Savaşı’nın sona ermesinden (1950-53) bu yana ilk kez Güney Kore karasularının yakınına düştü.

Orduya göre, füze Güney Kore anakarasının sadece 57 kilometre doğusuna indi. Bu durum “çok nadir ve kabul edilemez” bir durum. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ofisinden yaptığı açıklamada olayı Kuzey Kore’nin Güney Kore topraklarına “fiili bir müdahale” olarak nitelendirdi.

Ulleungdo Adası için tahliye bildirimi

Kısa bir süre sonra, Güney Kore ordusu, Kuzey Kore füzesinin indiği deniz sınırına yakın noktaya doğru üç havadan karaya füze ateşlediğini söyledi. Deniz sınırı, 1953’te Kore Savaşı’nın sonunda ABD liderliğindeki bir BM kuvveti tarafından çizildi, ancak Pyongyang bunu asla tanımadı. İki Kore devleti arasında yıllar boyunca tekrarlanan olaylar yaşandı.

Kore yarımadasının doğusundaki Ulleungdo adası için bir tahliye emri, roketin Kuzey tarafından fırlatılmasının ardından Güney Kore televizyonunda yayınlandı. Ayrıca ada için hava alarmı verildi. Ulleungdo sakinlerine “en yakın yeraltı sığınağına” gitmeleri söylendi. Japonya ayrıca Kuzey Kore’nin şüpheli balistik füze fırlattığını doğruladı ve Japon Sahil Güvenlik gemileri uyanık olmaya çağırdı. Başbakan Fumio Kişida gazetecilere verdiği demeçte, mümkün olan en kısa sürede bir “ulusal güvenlik toplantısı” yapmak istediğini söyledi.

Alışılmadık derecede yüksek füze testi sıklığı

BM kararları, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini yasaklıyor. Tasarıma bağlı olarak, bunlar bir nükleer savaş başlığı da taşıyabilir. Kuzey Kore’nin son füze denemeleri, bölgedeki artan gerilimlerin ortasında gerçekleşti.

Kuzey Kore’nin testleri, Güney Kore ve ABD güçlerinin devam eden hava kuvvetleri manevralarına yanıt olarak Güney Kore’de görüldü.

Kuzey Kore, Eylül ayının sonundan bu yana, en son geçen Cuma günü alışılmadık derecede yüksek bir sıklıkta füze testleri yürütüyor. Hükümetin kendisine göre, bu aynı zamanda Güney Kore’deki hava limanlarının taktik nükleer silahlarla bombalanmasını da simüle etmelidir.

Kuzey Kore bu sabah iki balistik füze denemesi daha yaptı.

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