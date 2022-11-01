Elon Musk, Twitter’ı satın aldı. ‘Mavi Tik’in ücretini açıkladı

Elon Musk söz konusu ücretin ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını belirtti.

Twitter, abonelik hizmetinin fiyatını artırıyor. Twitter sahibi ve CEO’su Elon Musk bugün yaptığı açıklamada , Twitter Blue’nun ABD’de aylık 8 dolara mal olacağını ve diğer ülkelerdeki fiyatların bu pazarlardaki tüketicilerin satın alma gücüne göre ayarlandığını duyurdu . Blue’nun şu anki aylık 5$’lık ücretinden 3$’lık artış, yüzde 60’lık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Aynı zamanda Twitter, hizmete yeni avantajlar eklemeyi planlıyor. Abone olarak, daha az reklam görecek ve daha uzun videolar ve ses yayınlama olanağına sahip olacaksınız. Ayrıca yanıtlarda, bahsetmelerde ve platformun arama özelliğinde size öncelik tanıyacaktır, Musk’ın iddiaları platformdaki spam miktarını azaltmak için çok önemlidir.

Elon Musk: mevcut mavi tik sistemi saçmalık

Elon Musk, “Twitter’ın kimin mavi bir onay işaretine sahip olup olmadığına dair mevcut sistem saçmalık” dedi ve doğrulamanın onaylanmasının Twitter Blue aboneliklerine bağlı olacağını söyledi. Son olarak, Twitter Blue, ödeme duvarlarını atlama özelliğini içerecek – ancak bu daha sonra gelecek ve Twitter’ın gerekli yayıncı ortaklıklarını kurmasına bağlı olacak.

Teknoloji sitesi The Verge’un haberine göre Musk, çalışanlarına ‘parayla mavi tik satma’ ile ilgili çalışmasını ve bunu 7 Kasım’a kadar yetiştirmelerini yoksa kovulacaklarını söylemişti.

Twitter’ın hali hazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.

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