Küba Turist Vizesi Süresini Uzattı

Küba turist vizesi konusunda önemli bir adım atarak bundan sonra 30 yerine 90 günlük vize vermeye başlayacak.

Duyuru Turizm Bakanı Juan Carlos García Granda tarafından yapıldı ve bugün yürürlüğe girdi. García Granda tweetinde ayrıca vizenin “aynı süre için yalnızca bir kez uzatılabileceğini”, yani turistlerin Küba’da toplam 180 gün kalabileceklerini söyledi.

Şimdiye kadar Küba turist vizesi 30 gün ile sınırlıydı. Vize süresinin bitiminden bir hafta önce yapılması şartıyla vize bir ay daha uzatılabiliyordu.

Yeni önlem, başkent Havana’daki Medikal Turizm ve Refah Fuarı’nın kapanmasından sadece bir hafta sonra kamuoyuna açıklandı. Turistlere ülkede 6 aya kadar kalma izni verilmesinin sağlık turizmini teşvik amaçlı olduğu konuşuluyor.

Sadece birkaç gün önce Küba Hükümeti, planladığı turizm hedefine ulaşmanın imkansız olacağını kabul etti. Ülke 2022 yılını yaklaşık 1 milyon 700 bin turist ile kapatacak.

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