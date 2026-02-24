Venedik’te dehşet! Genç adam boynundan bıçaklandı

Venedik’te Sevgililer Günü gecesi yaşanan kanlı olay, kentin en işlek noktalarından birinde büyük paniğe yol açtı. Ponte di Rialto’ya birkaç adım mesafedeki “La Bussola” adlı mekânda çıkan tartışma, 22 yaşındaki bir gencin boynundan bıçaklanmasıyla sonuçlandı. Saldırıya karıştıkları belirlenen 19 ve 21 yaşındaki iki İngiliz kuzen, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandı.

Venedik’te kan donduran olay

İddiaya göre altı arkadaş Sevgililer Günü akşamı, karnavalın son cumartesi gecesinde buluştu. Grupta iki genç kadın da bulunuyordu. Tarafların alkol aldığı belirtilirken, İngiliz gençlerden birinin kadınlardan birine sözlü tacizde bulunduğu öne sürüldü. Daha önce de sosyal medya üzerinden genç kadına mesaj attığı ancak karşılık bulamadığı iddia edildi.

Ortamdaki gerilimi düşürmek isteyen 22 yaşındaki Venedikli genç tartışmaya müdahil oldu. Sözlü atışma kısa sürede büyüdü. Bir itişmenin ardından genç adam mekândan ayrılmak istedi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre tam bu sırada 19 yaşındaki şüpheli cebinden çıkardığı çakıyı 21 yaşındaki kuzenine verdi. Diğer şüpheli, bıçağı aniden gencin boynuna sapladı.

Bıçağın bir atardamara zarar verdiği ve genç adamın kan kaybı riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Görüntülerde, yaralının bıçağı kendi boynundan çıkarıp yere attığı, ardından şüphelilerden birinin bıçağı alarak yakındaki kanala fırlattığı ve olay yerinden kaçtığı görüldü.

Hayati ameliyatla kurtarıldı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki genç acil ameliyata alındı. Doktorların müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Polis dalgıç ekipleri kanala atılan bıçağı sudan çıkardı. Venedik Emniyeti’ne bağlı ekipler kısa sürede iki İngiliz kuzeni tespit ederek gözaltına aldı.

Tatil için gelmişlerdi

Soruşturmada şüphelilerin 31 Ocak’ta Venedik’e geldikleri ve 27 Şubat’ta ülkelerine dönmeyi planladıkları belirlendi. Kentte bulunmayan büyükannelerinin evinde kaldıkları, daha sonra kadının Amerikalı eşinin de yanlarına geldiği öğrenildi. Büyük kuzenin çocukluk yıllarının bir bölümünü Venedik’te geçirdiği, ardından ailesiyle Londra’ya taşındığı ifade edildi.

Hakim, iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Gözaltı ve tutuklama süreci Birleşik Krallık diplomatik temsilciliğine de bildirildi.