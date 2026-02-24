Epstein’in Marakeş planı: 25 milyon euroluk saray almaya çalışmış

ABD’de hakkında yeniden federal soruşturma yürütülürken Jeffrey Epstein’in gözünü bu kez Fas’a çevirdiği ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı’na ait ve kamuoyuna yeni yansıyan belgeler, Epstein’in 2019’un ilk aylarında Marakeş yakınlarındaki lüks Bin Ennakhil Sarayı’nı satın almak için British Virgin Adaları ve Lihtenştayn bağlantılı çok katmanlı bir finansal yapı kurduğunu ortaya koyuyor. Ancak artan hukuki baskı ve bankaların sıkılaşan denetimleri, bu planın hayata geçmesini engelledi.

Yüksek duvarların ardında adeta özel bir krallık gibi tasarlanan 4,6 hektarlık Bin Ennakhil, 60 mermer çeşmesi, mozaik avluları, zeytin ağaçları ve iki binden fazla palmiyesiyle dikkat çekiyor. Hamamı, oyma tavanları ve açık yüzme havuzuyla saray, sahibini dış dünyadan izole edecek türden bir mülk olarak tanımlanıyor.

Temmuz 2019: İmza atıldı, Epstein tutuklandı

4 Temmuz 2019 tarihli ve Epstein’in imzasını taşıyan bir para transfer talimatı, söz konusu sarayın satın alınması için hazırlandı. Fas’ın ABD ile iade anlaşmasının bulunmaması, bu girişimi daha da dikkat çekici hale getirdi. Ancak iki gün sonra, 6 Temmuz’da Epstein, New Jersey’deki Teterboro Havalimanı’nda reşit olmayanlara yönelik seks ticareti ve komplo suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Al Jazeera’de yer alan haberde; Şubat 2019 itibarıyla sarayın satın alınmasına yönelik görüşmelerin başladığını gösteriyor. Satın alma işlemi doğrudan bir gayrimenkul devri şeklinde değil, Lihtenştayn merkezli bir şirketin hisselerinin, British Virgin Adaları bağlantılı bir trust yapısı üzerinden devralınması şeklinde planlandı. Yazışmalarda, bu yöntemin yüzde 7’lik vergi avantajı sağlayacağı not düşüldü. Alıcı olarak “The Haze Trust” adı geçerken, konuşulan bedel yaklaşık 25 milyon euroydu.

Bankalar frene bastı

Belgeler, Mart 2019’da Deutsche Bank üzerinden Epstein bağlantılı bir para transferinin “reddedildiğini” ortaya koyuyor. Gerekçe açıkça belirtilmese de, Reuters’ın aktardığına göre banka o dönemde Epstein’e ait hesapları kapatma sürecindeydi.

Aynı dönemde Epstein’in Charles Schwab’da yeni hesaplar açtığı görüldü. Nisan 2019’da Epstein bağlantılı şirketler adına üç hesap açıldı. Bunlardan biri, Fas’taki sarayı satın almaya çalışan Southern Trust isimli yapıydı.

26 Haziran 2019’da Southern Trust, İsviçre’deki bir hesaba yaklaşık 11,15 milyon euro gönderilmesi talimatını verdi. Ancak ertesi gün transferin geri çekilmesi talep edildi ve para iade sürecine alındı. 4 Temmuz’da ise bu kez 14,95 milyon dolarlık ikinci bir transfer talimatı verildi. Bu talimat da iptal edildi. Belgeler, hesapta yeterli bakiye bulunmadığını ve transferin gerçekleşmediğini gösteriyor.

Charles Schwab’ın, olumsuz medya haberleri ve olası kaçış riski nedeniyle bu transferlere temkinli yaklaştığı aktarıldı.

Fas bağlantısı yeni değil

Epstein’in Fas ile bağlantısının 2019’a dayanmadığı da belgelere yansıdı. 2002 yılına ait e-postalarda, Epstein için çalıştığı öne sürülen bir kişinin Marakeş’ten genç kadın fotoğrafları gönderdiği iddia edildi. Fransız basınına yansıyan ifadelerde, Epstein’e masaj ve fuhuş için kadın temin edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

2008’de Florida’da bir çocuğu fuhşa teşvik suçlamasıyla anlaşmalı bir ceza alan Epstein, 13 ay hapis yatmış ve federal kovuşturmadan korunmuştu. Uzun süre Manhattan, Palm Beach, ABD Virjin Adaları ve Paris arasında lüks bir yaşam sürmeye devam etti. Ancak 2018 sonunda Miami Herald’ın yayımladığı araştırma dosyaları, dosyanın yeniden açılmasına yol açtı.

Tutuklama ve ölüm

6 Temmuz 2019’da New Jersey’de tutuklanan Epstein’in evlerinde yapılan aramalarda yüzlerce, hatta binlerce cinsel içerikli fotoğraf bulunduğu mahkeme kayıtlarına geçti. 100 milyon dolarlık kefalet teklifine rağmen, mahkeme kaçma riski ve toplum için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle talebi reddetti.

Marakeş’teki mermer avlulu saray hiçbir zaman Epstein’in mülkü olmadı. O, Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center’da tutuldu. Haftalar sonra, hücresinde ölü bulundu. New York Adli Tıp Kurumu ölüm nedenini intihar olarak açıkladı.

Yeni belgeler, Epstein’in karmaşık finansal ağlar üzerinden çıkış yolu aradığı bir dönemde bankacılık sisteminin kapılarının kapanmaya başladığını ve hukuki hesaplaşmanın mali manevraları geride bıraktığını gözler önüne seriyor.