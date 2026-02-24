Louvre’da istifa depremi! Müdür Laurence des Cars görevini bıraktı

Fransa’nın ve dünyanın en önemli kültür kurumlarından Louvre Müzesi’nde sarsıntı sürüyor. Son aylarda tarihi eser soygunu, teknik güvenlik eksiklikleri, su baskınları ve dolandırıcılık operasyonlarıyla gündeme gelen müzenin müdürü Laurence des Cars görevinden ayrıldı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, des Cars’ın istifasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunduğu ve Macron’un bu talebi kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, müzenin “sükunete ihtiyaç duyduğu” bir dönemde alınan bu kararın sorumluluk gerektiren bir adım olduğu vurgulandı. Louvre’un daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşması için yeni bir atılım sürecine girileceği ifade edildi. Macron’un, des Cars’ı Fransa’nın G7 dönem başkanlığı kapsamında büyük müzeler arasındaki uluslararası işbirliği konusunda görevlendirdiği de aktarıldı.

Louvre’da soygun 7 dakika sürdü

Louvre, 19 Ekim 2025’te yaşanan büyük soygunla dünya gündemine oturmuştu. Apollo Galerisi’nde sergilenen ve “paha biçilemez” olarak nitelendirilen 9 tarihi eser çalınmıştı. Hırsızların kaçarken düşürdüğü belirtilen, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç daha sonra müze dışında hasarlı halde bulunmuştu.

Dört kişi tarafından gerçekleştirilen ve yalnızca 7 dakika süren soygunda 8 tarihi mücevherle kaçıldığı açıklanmıştı. Şüpheliler yaklaşık iki hafta içinde yakalansa da çalınan eserler henüz bulunamadı.

Sayıştay’ın hazırladığı ön raporda, müzede güvenlik standartlarına uygun teknik donanımın sağlanmasında “sürekli ve önemli gecikmeler” yaşandığı belirtilmiş, bunun ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğu vurgulanmıştı.

Louvre’da su sızıntısı ve kapatılan bölümler

Müze yalnızca soygunla değil, teknik sorunlarla da gündeme gelmişti. 26 Kasım 2025’te, Mısır’ın antik dönemine ait eserlerin bulunduğu kütüphane bölümünde su sızıntısı yaşanmış, bazı kitap ve belgeler zarar görmüştü.

Ardından 707 numaralı Duchatel bölümünde tespit edilen ciddi su sızıntısı nedeniyle müzenin bazı alanları 13 Şubat’ta ziyarete kapatılmıştı. Bu bölümde 15. ve 16. yüzyıla ait çok sayıda eser bulunuyordu.

Bilet dolandırıcılığı operasyonu

10 Şubat’ta ise polis, Louvre ziyaretçilerini hedef alan geniş çaplı bir “bilet dolandırıcılığı” ağına operasyon düzenledi. Aralarında iki müze çalışanının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Paris Savcılığı, şüpheliler hakkında “organize dolandırıcılık”, “suç örgütüne katılma” ve “aktif yolsuzluk” suçlamalarıyla kovuşturma başlatıldığını duyurdu. Bir kişinin tutuklandığı, diğer sekiz kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Fransız basını, söz konusu ağın 2024 yazından itibaren faaliyet gösterdiğini ve özellikle Çinli turistleri hedef aldığını yazdı.

Yeni dönem sinyali

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre’da yaşanan bu gelişmeler, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden birinde yönetim ve güvenlik yapısının yeniden gözden geçirileceği bir döneme işaret ediyor. Laurence des Cars’ın istifası, kurumun yeni bir yapılanma sürecine gireceğinin güçlü sinyali olarak değerlendiriliyor.