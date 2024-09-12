Vietnam’ı Yagi Tayfunu: 197 ölü

Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu’nun en çok hasara yol açtığı Vietnam’da can kaybı giderek artıyor. Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, ülke genelinde tayfunun yol açtığı toprak kaymaları ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 197’ye yükseldiği, 800 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, kayıp 128 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Vietnam’da afet yaşanıyor

Başkent Hanoi’deki bazı bölgelerde sel felaketinin etkilerinin devam ettiği öğrenilirken, sel nedeniyle ülkenin kuzeyindeki 200 bin hektarlık tarım alanı tahrip oldu.

Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD gibi birçok ülke Vietnam’a yardım gönderdi.

Tayfun ilk olarak Filipinler ve Çin’de etkili olmuş, Cumartesi günü ise Vietnam’da karaya ulaşmıştı. Çin ve Filipinler’de 24 kişinin ölümüne yol açan tayfun dün de Tayland’ı etkisi altına almış ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Vietnam, süper tayfun ile mücadele ediyor. Şiddetli tayfun bir köprüyü yıktı.

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