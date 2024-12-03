Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 60,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 42,6 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,24, Yİ-ÜFE yüzde 0,66 artış gösterdi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023’e göre yüzde 28,01, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29,47 olarak belirlendi.

Böylece TÜFE, yıllık bazda Haziran 2023’ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021’den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023’te yüzde 38,21, Yİ-ÜFE de Mart 2021’de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit sürecinin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağını açıkladı. Sürecin geçen yılki takvime uygun şekilde ilerlemesi planlanıyor.

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