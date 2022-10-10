Vitali Klitschko Röportajı: Rusya Soykırım Yapıyor

Vitali Klitschko Röportajı: “Putin’in nüfusu olmayan Ukrayna’ya ihtiyacı var”

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, ARD’ye verdiği röportajda Rusya’yı soykırımla suçladı.

Rusya’nın sakinleri olmayan bir Ukrayna istediğini ileri süren Klitschko Ukrayna’nın savaşı kazanacağından emin.

“Bu sabahki saldırılarda neler yaşadınız” şeklindeki soruya Vitali Klitschko şu yanıtı verdi:

“Bu savaş tüm Ukrayna için, milyonlarca insan için büyük bir trajedidir. Bu, tüm Avrupa ve Rus halkı için bir trajedidir. Bir gün Rusya halkının uyanıp IBM, SAP, Microsoft, Coca-Cola ve McDonalds gibi küresel şirketlerin neden Rusya’dan ayrıldığını ve Demir Perde’nin neden geri döndüğünü soracağından eminim. Ve en önemli soru da kesinlikle Cumhurbaşkanına ve hükümete sorulacak: Kardeşim, oğlum, akrabam, tanıdığım neden öldü? Ne için? Bu anlamsız bir savaş. Ve bugünkü saldırıdan bunun bir soykırım, bir soykırım olduğunu görüyoruz. Savaşın bile kuralları vardır ve bugün masum insanlar öldü, kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Putin’in nüfusu olmayan bir ülkeye ihtiyacı var. Sakinleri olmayan bir Ukrayna’ya ihtiyacı var.”

Saldırılar nedeniyle çok endişeli olduğunu dile getiren Klitschko “Belediye başkanı olarak insanların güvenliğinden sorumluyum. Elektriği, suyu ve ısıtması olduğundan ben sorumluyum. Ve bu sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için büyük bir meydan okumadır. Hepimiz Rusya’nın rehineleriyiz. Ruslar, Rusya’nın bir parçası olduklarını söylemek için toprakları ilhak etmeye çalışıyorlar. Ve nükleer silahlarla tehdit ediyorlar. Korsanlık gibi. Başka nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Bu insanlık dışı” ifadelerini kullandı.

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Vitali Klitschko röportajı devamında şunları söyledi:

“Bunun Nazilere, radikallere ve faşistlere karşı bir mücadele olduğunu her zaman duyuyoruz. Bu Ukrayna ordusuna karşı özel bir operasyon. Füzelerin masum insanları öldürmesi orduya karşı özel bir operasyon mu? Bu bir yalan. Rus hükümetinin bu tür insanlık dışı eylemlerin sorumluluğunu üstleneceğinden fazlasıyla eminim.”

Ukrayna olarak demokratik ve modern Avrupa’nın bir parçası olmak istediklerini yineleyen Vitali Klitschko “Rusya bu isteği kabul etmez. Yeni bir büyük Rus imparatorluğu kurmak istiyor. Sovyetler Birliği’ndeydik. Geri dönmek istemiyoruz. Geleceğimiz, insan hakları, basın özgürlüğü, demokratik değerler gibi önemli değerlere sahip büyük Avrupa ailesindedir. Sadece geleceğimiz için değil, modern dünyanın bu değerleri için de savaşıyoruz. Ve bu savaşı kazanacağımızdan eminiz çünkü ülkemizi, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı, çocuklarımızı ve geleceğimizi savunuyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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