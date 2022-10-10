Sonbaharda Venedik Turları İçin 4 İpucu

Sonbaharda Venedik turları için 4 ipucu. Dünyaca ünlü lagün şehri Venedik her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Yaz aylarında küçük sokaklar insanlarla dolup taşar ve şehri gezmek daha da zorlaşabilir. Sonbahar, normalde aşırı kalabalık olan Venedik’e biraz sakinlik getirir, bu nedenle yılın bu zamanında bir gezi özellikle güzeldir.

Venedik’in tarihi merkezindeki muhteşem evlerin arasında (Venedik’in 259 bin sakininin yaklaşık 53 bini burada yaşıyor), köklü ailelerin palazzileri arasında, tatlı hayatın nabzı (İtalyanca: La Dolce Vita) özellikle akşamları atıyor. İşte sonbaharda Venedik turları için ipuçları;

1. Venedik Sanat Bienali’ni ziyaret edin

Her iki yılda bir Venedik’te dünyanın her yerinden insanların geldiği ünlü uluslararası sanat bienali düzenleniyor. 59. “La Biennale di Venezia” bu yıl “Düşlerin Sütü” başlığı altında 23 Nisan – 27 Kasım 2022 tarihleri ​​arasında gerçekleşiyor. 58 ülkeden 213 sanatçı eserlerini sergiliyor. Sergiler Central Pavilion’da (Giardini) ve Arsenale’de gerçekleşir. Sergi, 1895’ten beri var ve onu dünyanın en eski uluslararası çağdaş sanat sergisi yapıyor.

2. Venedik’i uzun kuyruklar olmadan keşfedin / Sonbaharda Venedik Turları

Sonbaharda Venedik parlıyor ve yazın kaybolan şehrin nabzını yeniden hissedebiliyorsunuz. Sonbahar aylarında da pek çok kişi Venedik’e seyahat ediyor ama artık çok fazla kalabalık yok ve uzun süre sıra beklemek zorunda kalmadan tüm turistik yerleri gezebilirsiniz. San Marco Meydanı daha sessiz, San Marco Bazilikası boş ve müzeleri rahat bir şekilde gezebilirsiniz.

Kesinlikle unutmamanız gereken bir şey var ki o da lastik çizmeler. Çünkü sonbahar ve kış aylarında sel geliyor ve San Marco Meydanı ve şehrin diğer bölgeleri sular altında kalıyor. Her yıl tekrarlanan bu yüksek suya aqua alta denir ve gelgitlere bağlıdır. Şehirde bu dönemde iskeleler kuruluyor ancak su geçirmez giysiler ve ayakkabıları yanınızda bulundurmanız sizin faydanıza.

3. Venedik çevresindeki adaları keşfedin

Venedik’e giden herkes genellikle sadece lagün şehrinin tarihi merkezinde kalır. Ancak Venedik Lagünü’nde keşfedilmesi gereken güzel adalar da var. Burano, büyük adalardan biridir ve renkli balıkçı evleri, çan kulesi, birçok balık restoranı ve dantel işleme müzesi ile tanınır. Rengarenk evler her yıl birçok sanatçıyı ve fotoğrafçıyı kendine çekiyor, çünkü sadece renk kontrastı güzel değil, aynı zamanda renklerin kanalların sularına yansıması da muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Burano’ya Venedik’ten feribotla sadece 40 dakikada ulaşılabilir. Torcello, Sant’Erasmo ve Murano adaları da Venedik Lagünü’nde yer alır ve görülmeye değerdir.

4. Sakin Venedik Restoranları

Sonbaharda Venedik turları için son ipucu restoranlarla ilgili. Venedik’te birçok küçük, gizli restoran ve kafe var. Ünlü sanat galerisi “Gallery dell’Accademia di Venezia”nın yanındaki iki köşedeki mekanları ziyaret etmelisiniz. Akşamları pek çok Venedikli küçük teknelerini “Enoteca Schiavi“nin önüne bağlar. İçeride lezzetli cicchetti (ton balığı ezmesi ve büyük kaparili cicchetti’yi öneriyoruz) veya makul bir fiyata makarna ve bir bardak Prosecco alabilirsiniz. Dışarıda duvarda oturabilir ve tipik Venedik garnitürünün tadını çıkarabilirsiniz.

Yasaklı Adalar: Bu 9 Adaya Kimse Giremez!

Napoli Gezi Rehberi: Gezilecek Yerler, Tatil İpuçları, Seyahat Notları

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

