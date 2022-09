Rusya Ukrayna Savaşı: Rusya bazı noktalardan geri çekiliyor

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Ukrayna Savaşında Izyum’daki askerlerin “yeniden toparlanmak” için; Balakliya’daki askerlerin ise Donetsk cephesine destek oluşturmak için çekildiği belirtildi.

Ukraynalı yetkililer ise birliklerin, ülkenin doğusunda Ruslar çatışmaların ikmal merkezi olan Kupiansk’a girdiğini söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de ülkenin güneyi ve doğusunda son bir haftada iki bin kilometrekarelik bir alanı Rusya’dan geri aldıklarını söyledi. Buna Harkov bölgesindeki 30 yerleşim yerinin de dahil olduğunu açıkladı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, “İzyum-Balaklıya birliklerinin geri çekilmesi ve organize bir şekilde Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına sevkine yönelik üç günlük operasyon gerçekleştirildi. Rus birliklerinin zarar görmesini önlemek üzere, düşman ağır bir topçu atışına maruz bırakıldı” ifadelerine yer verildi.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, bu açıklamadan kısa bir süre sonra Harkov’un Rusya tarafından kontrol edilen bölgesinin baş yöneticisi, bölgede halkın Rusya’ya tahliye edilmesini önerdi.

Rusya tarafındaki Belgorod bölgesinin valisi de, sınırı geçmek için bekleyen insanlar için gıda, ısıtma ve tıbbi yardımın sağlanacağını söyledi.

İngiliz savunma yetkilileri, Rusya Ukrayna Savaşında Ukrayna’nın Rus kontrolündeki topraklara doğru 50km ilerlediğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rus kuvvetleri büyük ölçüde gafil avlandı. Ukrayna birlikleri birkaç kasabayı ya ele geçirdi ya da kuşattı” dendi.

Rusya Ukrayna Savaşı: Yedi aydan sonra Harkov’da aynı tablo

Ukrayna’nın ülkenin en büyük ikinci şehri olan Harkov’un güneyindeki belirgin ilerlemelerinden günler sonra geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, askerlerin Balakliya ve İzyum bölgelerinden Ukrayna’nın sumru Donetsk bölgesine yeniden toplanacağını söyledi. İzyum, Kharkiv bölgesindeki Rus kuvvetleri için önemli bir üsdü ve bu haftanın başlarında sosyal medya videolarında, Balakliya sakinlerinin Ukrayna birlikleri harekete geçerken sevinçle tezahürat yaptığı görüldü.

Konashenkov, Rusya’nın egemenliğini ilan ettiği doğu Ukrayna bölgelerinden biri olan Donbas’ı özgürleştirmeye yönelik özel askeri operasyonun belirtilen hedeflerine ulaşmak için Rus hamlesinin yapıldığını söyledi.

Donetsk’e konsantre olmak için geri çekilme iddiası, Rusya’nın bu yılın başlarında Ukrayna’nın başkentini almayı başaramadığı zaman güçlerini Kiev bölgesinden geri çekmek için verdiği gerekçeye benziyor.

Ukraynalı yetkililer Cumartesi günü erken saatlerde, Ukrayna birliklerinin İzyum’a hayati önem taşıyan malzemeleri kestiğini söyleyerek Harkov bölgesinde Rus güçlerine karşı bir karşı saldırıda büyük kazanımlar elde ettiklerini iddia ettiler.

Ukrayna, 400 kilometrekarelik bir alanı Rus ordusundan geri aldığını iddia ediyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleh Nikolenko, twitter hesabından: Ukrayna birliklerinin, uzun süredir Rus cephe hattına ve ağır topçu ve diğer savaş alanlarına odaklanan İzyum’a ana tedarik yolu üzerindeki bir kasaba olan Kupiansk’ı geri aldığını da ileri sürdü. Nikolenko, İzyum’un 73 kilometre (45 mil) kuzeyindeki Kupiansk’ta bir hükümet binasının önünde askerleri gösteren bir fotoğrafı tweetledi.

Ukrainian troops are advancing in eastern Ukraine, liberating more cities and villages. Their courage coupled with Western military support brings astonishing results. It’s crucial to keep sending arms to Ukraine. Defeating Russia on the battlefield means winning peace in Ukraine pic.twitter.com/Mkr18soUmb

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 10, 2022