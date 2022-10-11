Joe Biden Ukrayna’ya Daha Fazla Yardım Sözü Verdi

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna ‘ya modern hava savunma sistemlerinin teslimatı da dahil olmak üzere daha fazla yardım sözü verdi.

Joe Biden, daha modern hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere büyük Rus hava saldırıları karşısında Ukrayna’ya desteğin devam edeceğini taahhüt etti. Beyaz Saray, Biden’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkenin savunması için ihtiyaç duyduğu desteği Ukrayna’ya sağlamaya devam edeceğine dair güvence verdiğini söyledi.

Zelenskyj, silah teslimatı söz konusu olduğunda hava savunmasının şu anda en büyük öncelik olduğunu vurguladı. Ukraynalı lider, görüşmelerden sonra attığı tweette, ABD’nin yedi büyük sanayileşmiş ülke grubunda (G7) sert bir duruş sergilemede ve BM Genel Kurulu’nun Rusya’yı kınamasını desteklemede liderlik göstermesi gerektiğini söyledi.

Biden askerlerin geri çekilmesini istiyor

Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarını kınadı. Rusya, uluslararası ortaklarla birlikte sorumlu tutulmaya devam edecek. Biden, “Rusya’yı bu sebepsiz saldırganlığı derhal sona erdirmeye ve birliklerini Ukrayna’dan çekmeye çağırıyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, saldırılar karşısında ABD hükümetinin “sarsılmaz ekonomik, insani ve güvenlik yardımı” konusunda güvence verdi.

ABD’ye göre, Rus saldırıları uzun zamandır planlanıyor

ABD ayrıca Ukrayna’nın Rusya’nın ağır hava saldırılarını Kırım köprüsündeki patlamadan önce planladığı görüşünü paylaşıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby CNN’e verdiği demeçte, bu büyüklükteki saldırıların birkaç gün içinde tasarlanamayacağını söyledi. “Daha çok bir süredir planlanmış gibiydi.”

Salı günü özel G7 zirvesi

Rusya’nın 80’den fazla füze ve insansız hava aracıyla Ukrayna şehirlerine yaptığı saldırılar, özellikle Batı ülkelerinde öfkeye yol açtı. Çok sayıda Batılı devlet başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy’i telefonla aradı ve ona ülkelerinin dayanışması konusunda güvence verdi.

Yedi önde gelen Batılı sanayi ülkesinden oluşan G7 grubu, bugün video aracılığıyla özel bir zirve için buluşmak istiyor.

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