Hakan Çalhanoğlu transfer söylentilerine nokta koydu

Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, sessizliğini bozdu. Tatil sonrası Inter’e dönen A Milli futbolcu, İtalyan basınına verdiği röportajda geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı. Çalhanoğlu, kulübüyle yoluna devam edeceğini açıkça belirtti.

Hakan Çalhanoğlu: Ben sessiz kalmayı tercih ettim

Transfer söylentilerine doğrudan yanıt veren Hakan, bu haberlerin kendisini etkilemediğini söyledi:

“Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim.”

“Inter’i özledim, kalmak istiyorum”

Yıldız oyuncu, kulübe olan aidiyetini de şu sözlerle vurguladı:

“Geri dönmekten mutluyum, Inter’i çok özlemiştim. Artık hazırım. Mutluyum, Inter’in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak.”

“Takım içinde sorun yok, her şey yolunda”

Inter kaptanı Lautaro Martinez ile ilgili çıkan söylentilere de değinen Hakan Çalhanoğlu, takım içi uyumun sürdüğünü ifade etti:

“Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık.”