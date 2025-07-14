Zelenskiy, Trump’ın özel temsilcisi Kellogg ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Kiev’de görüştü. Zelenskiy, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, barışı sağlamaya yönelik somut adımlar üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Zelenskiy: Hava savunması, ortak üretim ve silah tedariği gündemimizde

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, barışa giden yolu ve bu süreci hızlandıracak iş birliklerini konuştuklarını belirtti. Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin artırılması, ortak üretim projeleri ve Avrupa ile savunma silahları tedariğinin gündemde olduğunu aktaran Zelenskiy, “ABD’nin liderliğinden umutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Yaptırımlar devam etmeli”

Zelenskiy, görüşmede Rusya’ya ve destekçilerine yönelik yaptırımların önemine de değindi. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, ülkesine verdiği destek dolayısıyla ABD’ye teşekkür etti.

