Çinli Deep Blue Aerospace uzay turizmi bilet satışlarına başladı

Çin’in önde gelen uzay araştırma ve teknoloji firması Deep Blue Aerospace, yörünge altı uzay turizmi hizmetine yönelik ilk bilet satışlarına başladığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, 2027 yılında gerçekleşecek bu özel uzay turizmi uçuşları için tanesi 1,5 milyon yuandan (yaklaşık 211 bin dolar) iki bilet satıldı. Biletlerin, Çin’in popüler e-ticaret platformu Taobao üzerinden yapılan bir canlı yayın etkinliğinde satıldığı bildirildi.

Uzay turizmi başlıyor

Deep Blue Aerospace, geliştirdiği mürettebatlı uzay aracının altı panoramik pencereye sahip olduğunu ve altı yolcu taşıyabildiğini belirtti. Yaklaşık 12 dakika sürecek olan bu uçuşlarda katılımcılar, yer çekimsiz ortamı deneyimleyerek unutulmaz bir macera yaşayacaklar. Ancak, yörünge altı uçuş olması sebebiyle uzay aracı 100 kilometre yüksekliğe ulaşacak fakat yörüngeye girmeyecek.

Bu hamle, Deep Blue Aerospace’in uzay turizmi alanında SpaceX ve Blue Origin gibi uluslararası rakipleriyle rekabet edebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, şirketin yeniden kullanılabilir roket teknolojisi geliştirmeyi hedeflediği ve bu sayede maliyetleri düşürmeyi planladığı da belirtildi. Çin’in uzay programındaki bu tür adımlar, ülkenin uzay keşfi ve turizmi alanındaki büyüyen etkisini gösteriyor.



ABD’li havacılık devi Boeing tarafından üretilen ve Intelsat’a ait iletişim uydusu IS-33e, geostasyoner yörüngede parçalandı. Olay, uydunun tamamen kaybedilmesine yol açarken, Avrupa, Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerinde telekomünikasyon hizmetlerinde aksamalara neden oldu.

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