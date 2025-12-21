Zelenski: Rusya savaşı bitirmeye hazır değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’nın savaşı sonlandırmaya hazır olmadığı yönündeki görüşünü yineledi. Zelenski, diplomatik temasların sürdüğünü ancak sahadaki tabloya bakıldığında Rusya’dan net bir irade ortaya konulmadığını ifade etti.

ABD’deki temaslar gündemde

Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un, ABD’de gerçekleştirilen son toplantılara ilişkin kendisine bilgi verdiğini aktardı. Umerov’un, ABD’nin ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla ABD, Ukrayna ve Rusya’nın yer alacağı üçlü bir toplantı yapılmasını önerdiğini belirttiğini söyledi.

Zelenski: Somut bir işaret görmedim

Rusya’nın tutumuna dair değerlendirmede bulunan Zelenski, “Rusya’dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim” ifadelerini kullandı. Buna karşın ABD’deki muhataplarının, Rusya’nın savaşın bitmesini istediğini dile getirdiğini aktardı.

Belirsizlik sürüyor

Zelenski, diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekerken, asıl belirleyici unsurun Rusya’nın sahada atacağı somut adımlar olacağını vurguladı. Açıklamalar, savaşın geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

