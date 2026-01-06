Zelenski Paris’te Macron’la görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü belirterek Ukrayna’nın acil savunma ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Zelenski : Diplomasi ve yardım birlikte yürümeli

Zelenski, diplomatik girişimlerin sahadaki somut destekle birlikte ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, halkın, yerleşim yerlerinin ve kritik altyapının korunması için hava savunmasının güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Savunma kapasitesi masadaydı

Macron ile yapılan görüşmede Ukrayna’nın Rus saldırılarına karşı koyma kapasitesi, savunma ihtiyaçları ve diplomatik pozisyonunu güçlendirecek adımların ele alındığını aktaran Zelenski, teslim edilen her hava savunma füzesinin hayat kurtardığını ve diplomasi şansını artırdığını söyledi.

Gönüllüler Koalisyonu toplantısı

Zelenski, bugün Paris’te devlet başkanları, uluslararası kuruluş temsilcileri ve bakanların katılımıyla Gönüllüler Koalisyonu’nun en geniş kapsamlı toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi. Toplantıda önemli siyasi adımların hazırlığının yapılacağını belirten Zelenski, Fransa’nın liderliği ve desteği nedeniyle Macron’a teşekkür etti.

