Fenerbahçe Beko, Avrupa’da harika
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı
Fenerbahçe Beko vites yükseltti
Hafta sonunda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş Gain’in 13 maçlık yenilmezliğine son veren Fenerbahçe Beko, EuroLeague 20. hafta maçında Olympiakos’u konuk etti.
Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-18 geride bitirirken devreye de 40-37 mağlup girdi.
Kanarya, üçüncü periyot sonunda 62-62’lik eşitliği sağladı.
Karşılaşmadan da 88-80 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, son şampiyonu olduğu EuroLeague’de 19 maçta 13. galibiyetini elde etti.
88-80
FENERBAHÇE BEKO-OLYMPİAKOS
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Silva (Portekiz)
1. PERİYOT: 18-22
2. PERİYOT: 18-18 (36-40)
3. PERİYOT: 26-22 (62-62)
4. PERİYOT: 26-18
FENERBAHÇE BEKO: Wade Baldwin 17, Nicolo Melli 11, Talen Horton Tucker 17, Brandon Boston 14, Tarık Biberovic 8, Mikael Jantunen, Devon Hall 10, Chris Silva 4, Bonzie Colson 5, Khem Birch 2
OLYMPİAKOS: Thomas Walkup 2, Giannoulis Larentzakis, Monte Morris 2, Sasha Vezenkov 24, Kostas Papanikolaou, Tyler Dorsey 15, Alec Peters 4, Kostas Antetokounmpo 2, Donta Hall 16, Evan Fournier 15