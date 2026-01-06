Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ilişkin Adli Tıp Kurumu raporları netleşmeye başladı. Kan ve saç örnekleri incelenen bazı oyuncuların testlerinde uyuşturucu madde tespit edilirken, bazı isimlerin test sonuçlarının ise temiz çıktığı öğrenildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren oyuncular Ezgi Eyüpoğlu, Melisa Döngel ve fenomen Mümine Senna Yıldız hakkında hazırlanan raporlarda, saç örneklerinde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.

Aynı soruşturma dosyasında yer alan ve “Cihanna” lakabıyla bilinen Cihan Şensözlü’nün de uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Negatif çıkan isimler

Oyuncu İrem Sak’ın Adli Tıp Kurumu’nda yapılan kan ve saç analizlerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.

Soruşturma kapsamında örnek veren isimler arasında yer alan menajer Eser Küçükerol, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Saim Macit’in de test sonuçlarının negatif olduğu kaydedildi.

Bazı sonuçlar bekleniyor

Kan ve saç örneği alınan isimler arasında bulunan Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin test sonuçlarının ise henüz raporlanmadığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Öte yandan, soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak dosyada yer alan ve tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin, ek ifade vermek üzere yeniden savcılığa götürüldüğü ve işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği, yeni gözaltılar ve raporların dosyaya eklenebileceği ifade edildi.

