Zelenski: Rusya yılbaşı gecesi 200’den fazla İHA ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın 31 Aralık gecesi Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırılarda 200’ün üzerinde insansız hava aracının kullanıldığını duyurdu. Zelenski, yılbaşı gecesinde dahi saldırıların durmamasının Moskova’nın savaşı sürdürme kararlılığını açıkça gösterdiğini vurguladı.

Zelenski: Rusya yeni yılı da savaşla karşıladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, Rus ordusunun yılbaşı gecesi Ukrayna’nın farklı bölgelerini hedef aldığını ifade ederek, “Bu gece Ukrayna’ya 200’den fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Rusya, yeni yılı da savaşla karşılamayı tercih etti” ifadelerini kullandı.

Hava savunması için müttefiklere çağrı

Zelenski, saldırıların yılbaşı tatilinde bile devam ettiğine dikkat çekerek, müttefik ülkelere hava savunma desteğinin kesintisiz sürdürülmesi çağrısında bulundu. Zelenski, “Eğer saldırılar tatil günlerinde bile durmuyorsa, hava savunma sistemleri ve mühimmat teslimatlarının gecikmemesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Saldırılar, Rusya’nın niyetini gösteriyor”

Ukrayna lideri, yoğun İHA saldırılarının Rusya’nın barış niyeti taşımadığını ortaya koyduğunu belirterek, ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti. Zelenski, Ukrayna hava savunma unsurlarının çok sayıda insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini, ancak saldırıların ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

