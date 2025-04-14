Zelenski’den tepki: Halk kiliseye giderken vuruldular

Ukrayna’nın Sumy kentinde Pazar sabahı kiliseye gitmeye hazırlanan sivillerin üzerine iki Rus balistik füzesinin isabet etmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı. Yılın en kanlı sivil saldırısı olarak kayda geçen olayda ölenler arasında iki çocuk da bulunuyor.

Bombalar içi tamamen dolu trolleybüsü hedef aldı. Görüntülerde sokakta yatan cesetler, yanan araçlar ve kanlar içinde kurtarılan yaralılar yer aldı. Olayı yaşayan yönetmen Volodymyr Niankin, “Yedi yaşındaki oğlum sığınağa koşuyordu, ikinci füze patladı. Kapı yerinden kopup oğlumun bacağına çarptı. Morluğu var ama iyi. Bu hayatımın en korkunç günüydi” sözleriyle yaşananları anlattı.

Niankin, “Yerde yatan cesetler gördüm. Ölenlerin çoğu otobüste oturuyordu ya da yolda yürüyordu. Bayram günü olduğu için insanlar sokaktaydı. Bu soykırım” dedi.

Zelenski: Bu terör eylemidir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı bir terör eylemi olarak tanımladı ve Batılı müttefiklerden acil ve güçlü bir yanıt istedi.

Zelenski sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Düşman füzeleri sıradan bir şehri, sıradan yaşamı, evleri, okulları, yoldaki arabaları vurdu… Üstelik bu, insanların kiliseye gittiği bir günde oldu: Palmiyeler Pazarı, Rab’bin Kudüs’e giriş bayramı” ifadelerini kullandı.

Zelenski, ABD’nin önerdiği koşulsuz ateşkesi Kremlin’in görmezden geldiğini belirtti ve “Moskova’da hâlâ cezasız kalacaklarına inanıyorlar. Bu tabloyu değiştirmek için harekete geçilmeli” dedi.

Trump: Korkunç bir hata

Saldırıya ABD Başkanı Donald Trump da tepki gösterdi. Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, saldırı için “korkunç” ve “bir hata” ifadelerini kullandı. Trump, “Bunun korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum. Bana bunun bir hata olduğunu söylediler. Ama savaşın tamamı korkunç bir durum” dedi.

Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg da X hesabından saldırıya tepki göstererek, “Bu, her türlü insanlık sınırını aşan bir olay. Bir asker olarak hedef seçmenin kurallarını bilirim. Bu yanlış. Başkan Trump bu savaşı bitirmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa liderlerinden ortak çağrı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer saldırıyı “sivillere yönelik korkunç bir saldırı” olarak niteledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenen Starmer, “Şartsız ve derhal bir ateşkese onay ver” çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya’ya ateşkes için baskı yapılması gerektiğini vurguladı. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise görüntüleri “yürek parçalayıcı” olarak tanımladı.

Avrupa Birliği’nin Ukrayna Büyükelçisi Katarína Mathernová ise saldırıyı “savaş suçu” olarak nitelendirerek, “Ruslar için kutsal olan hiçbir şey yok: Ne kiliseler ne de Ukraynalı çocuklar” dedi.

Saldırı kiliseye gidenleri hedef aldı

Sumy, Rusya sınırına sadece 25 kilometre uzaklıkta ve Ukrayna’nın önemli askeri merkezlerinden biri. Füze saldırıları, insanların elinde söğüt dallarıyla kiliseye gittiği bir saatte gerçekleşti.

İlk füze, Sumy Devlet Üniversitesi’ne ait bir konferans salonunu vurdu. O sırada binanın dışında çocuklar saat 11’deki tiyatro gösterisini bekliyordu. İkinci füze, 200 metre ötede seyir hâlindeki bir trolleybüsü hedef aldı.

Askeri kaynaklar: İskender-M füzeleriyle vuruldular

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov, saldırının Rusya’nın Voronej ve Kursk bölgelerinden fırlatılan İskender-M tipi füzelerle yapıldığını açıkladı. Bu füzeleri, Rus Ordusu’nun 112. ve 448. Füze Tugaylarının ateşlediği belirtildi.

Budanov, saldırıyı şu sözlerle özetledi:

“Bu iğrenç Moskova’nın tanrısızlığının bir başka kanıtıdır.”