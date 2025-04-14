Bolsonaro 5. kez ameliyat oldu

Güney Amerika ülkesi Brezilya’nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, geçirdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattı. 2018 yılında bir seçim kampanyasında bıçaklanan ve o günden bu yana sağlık sorunları yaşayan Bolsonaro, bu süreçte beşinci kez ameliyat oldu.

Eşi Michelle Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleşen operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Bolsonaro’nun yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Bolsonaro’nun eşinden açıklama

Michelle Bolsonaro açıklamasında, eşinin sağlık durumuyla ilgili, “Ameliyat 12 saat sürdü ve başarılı geçti. Kan nakline ihtiyaç duyulmadı. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve acı hissetmiyor. Bu süreçte bizim için dua eden herkese teşekkür ederim” dedi.

Eşi Michelle Bolsonaro, ameliyatın ayrıntılarına değinmezken, operasyonun zorluk derecesine rağmen sorunsuz tamamlandığını ifade etti.

Saldırının etkileri hala sürüyor

2018 yılında bir destekçisinin arasında ilerlerken bıçaklı saldırıya uğrayan Bolsonaro, o tarihten bu yana yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle defalarca hastaneye kaldırılmıştı. Söz konusu saldırının ardından birçok kez cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan Bolsonaro‘nun son operasyonu da aynı sağlık sorunlarının devamı niteliğinde gerçekleşti.