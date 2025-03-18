Trump ve Putin Ukrayna’da kalıcı barış için anlaştı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün gerçekleştirdikleri 2,5 saatlik telefon görüşmesinde, Ukrayna savaşının barışçıl yollarla sona erdirilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, iki lider “çatışmanın kalıcı bir barışla sona ermesi” ve “barış sürecinin kademeli olarak işlemesi” konusunda anlaştı. Açıklamada, enerji ve altyapı hedeflerine yönelik saldırıları durduracak bir ateşkesin hayata geçirilmesi ve Karadeniz’de deniz ateşkesi sağlanmasıyla sürecin başlatılacağı belirtildi.

Putin: 30 Günlük Ateşkes Kabul Edildi, Ancak Şartlar Var

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un açıklamalarına göre, Putin enerji altyapısına yönelik saldırıları durduracak 30 günlük ateşkesi kabul etti. Ancak Rus lider, Ukrayna’ya yapılan yabancı askeri yardımların tamamen kesilmesini şart koştu.

Putin ayrıca, Rusya’nın ateşkesi “etkin bir şekilde denetleyeceğini” belirtti. Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılmasını önlemek amacıyla ek önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

175 Savaş Esiri Takas Edilecek

Görüşmede taraflar, savaş esirleri takası konusunda da anlaşmaya vardı. Rusya ve Ukrayna, 175 savaş esirinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda mutabakata vardı. Buna ek olarak Rusya, 23 ağır yaralı Ukraynalı askeri “iyi niyet göstergesi” olarak serbest bırakacağını duyurdu.

Beyaz Saray: Müzakereler Orta Doğu’da Başlayacak

Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin Orta Doğu’da derhal başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, tarafların deniz ateşkesinden tam ateşkese, oradan da kalıcı barış müzakerelerine geçmeyi amaçladığı belirtildi.

ABD-Rusya İlişkileri ve Orta Doğu Konuşuldu

Trump ve Putin görüşmede, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülke için büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi. Liderler, Orta Doğu’da gelecekteki olası çatışmaların önlenmesi için işbirliği yapmanın önemine dikkat çekti.

Açıklamada, iki liderin “İran’ın İsrail’i tehdit edecek bir konuma gelmemesi gerektiği” konusunda aynı görüşü paylaştığı belirtildi.

Sonraki Adımlar

Beyaz Saray ve Kremlin, Ukrayna konusunda ortak çalışma grupları oluşturulacağını duyurdu. Müzakerelerin sonucuna bağlı olarak, ateşkesin genişletilmesi ve barış sürecinin hızlandırılması için adımlar atılacağı kaydedildi.

