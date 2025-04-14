Hasan Arat yumruklu saldırı yargıya taşıyor

Hasan Arat’ın avukatı Altın Mimir Arat’a yapılan saldırı ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

12 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda kürsüde konuşma yaptığı sırada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve bazı kişilerin yumruklu saldırısına uğrayan Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat’ın avukatı Altın Mimir 13 Nisan’da olaylarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Altın Mimir tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arat’a saldırının Tevfik Yamantürk’ün korumaları olduğunun ortaya çıktığını öne sürdü.

“Sayın Hasan Arat’ın gerçekleri açıklamasından rahatsızlık duyduğu için kendisi ve adamlarıyla bunun önüne geçmek istemiştir. Küfürlü konuşmak, fiziksel saldırıda bulunmak, tüm bunlara azmettirmek suç olup, Tevfik Yamantürk ve adamları hakkında her türlü hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır” diye ekledi.

Arat’ın konuşması, kendi başkanlık dönemine dair finansal konulara değindiği sırada divan üyeleri tarafından sık sık bölünmüştü.

Serdal Adalı: “Müdahale edemem”

Mevcut kulüp başkanı Serdal Adalı’dan konuşmasının kesilmemesi için müdahale edilmesini talep eden Hasan Arat Adalı’dan müdahale edemem yanıtını aldığını söylemişti.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleşen toplantıda gerginlik dinmezken Divan Kurulu, toplantıya ara vermek istedi ancak bu öneri Arat tarafından kabul görmedi.

Ardından kürsünün hemen arkasında oturan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında sözlü bir münakaşa yaşandı.

Ayağa kalkan Yamantürk, Arat’a yumruk attı.

Canlı yayında sahneye atlayan bir başka kişinin daha Arat’a yumruk attığı bir başka kişinin de şiddetli bir şekillde Arat’ı ittiği görüldü.

Hasan Arat’a kim yumruk attı?

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat’a yönelik yaşanan yumruklu saldırıda bu kişilerin birinin Yamantürk’ün çalışanı, yumruklu saldırıda bulunan kişinin ise Yamantürk’ün koruması olduğu iddia edildi.

Yaşanan arbedenin ardından sahneye çok sayıda polis geldi ve olaya müdahale etti.

Divan Kurulu toplantıyı sonlandırdı ve ileri bir tarihe erteledi.

Saldırının ardından gazetecilere konuşan Arat, “Bunlar adalet önünde cezasını çekecekler” dedi ve Tevfik Yamantürk’ün divan kurulu başkanlığından derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Hasan Arat: “Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz”

Arat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkede adalet varsa herkes ne olduğunu öğrenir, peşine düşer. Bir taraf güçlü ve zengin olacak, adam kayırmaya başlarsanız bu ülkede adalet olmaz. Adalet şimdi devreye girsin. Suçluları ortaya çıkarsın.

“Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teke tek gelemez. Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, ‘kalleş’ denir Adana’da. Kalleş insan! Öyle çıkıyor ahkam kesiyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar!”

Salondan ayrıldığı sırada Tevfik Yamantürk, kendisine yöneltilen “Pişman mısınız?” sorusuna “Ben ne yaptım?” yanıtını verdi.