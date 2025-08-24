Zelenski: Rusya barışa yönelik hiçbir niyet göstermiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hem Avrupa hem de Afrika liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Rusya’ya karşı diplomatik baskının artırılması çağrısında bulundu.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hollanda’nın geçici Başbakanı Dick Schoof ile görüştüğünü, barış süreci ve savunma iş birliklerinin gündeme geldiğini ifade etti. Ukraynalı lider, Rusya’nın savaşta uzlaşmaz tavır sergilediğini vurgulayarak, “Tutumunu değiştirmesi için Moskova’ya baskı uygulanmalı” dedi.

Zelenski’den çağrı

Zelenski, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmenin ardından ise küresel aktörlere seslendi. “Savaş bitirilmeli, yıkım ve ölümler son bulmalı. Rusya’nın masaya gelmesi için küresel güney ülkeleri de gerekli mesajları vermelidir” ifadelerini kullandı.

Trump’ın ara buluculuk çabası

ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde yürütülen diplomatik girişimlerin yavaşladığını belirten Zelenski, Rusya’nın süreci sürüncemede bırakmaya çalıştığını söyledi. Trump, geçtiğimiz günlerde Putin ile Alaska’da yaptığı görüşmenin ardından, iki hafta içinde ilerleme olmazsa Moskova’ya yaptırım uygulayabileceğini duyurmuştu.

Putin–Zelenski zirvesi belirsiz

Moskova’dan gelen açıklamalarda ise somut bir görüşme ihtimali olmadığına dikkat çekildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Putin, Zelenski ile görüşmeye hazır ancak somut bir gündem yok” dedi. Güney Afrika lideri Ramaphosa ise Rusya, Ukrayna ve ABD liderlerinin üçlü toplantı yapmasının “aciliyet taşıdığını” vurguladı.

Cephede şiddet sürüyor

Diplomasi trafiği hızlanırken sahada çatışmalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki köyün ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna ordusu ise Dnipropetrovsk sınırında bir yerleşimi geri aldığını açıkladı. Öte yandan Moskova Belediye Başkanı, başkente yönelen bir İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.