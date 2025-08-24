Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasında sert polemik

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasındaki gerginlik sosyal medyada dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun kendisine atfedilen bir söz üzerinden Dündar’a yönelttiği “gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhteris” ifadesi, Dündar’ın sert karşılığıyla yeni bir polemiğe dönüştü.

Kılıçdaroğlu’ndan Dündar’a: İslah olmaz muhteris

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin “CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor” dediğini öne süren paylaşıma “Demek ki CHP doğru yolda” yorumunu yapan Uğur Dündar’a sert sözlerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, ‘Demek ki CHP doğru yolda!’ diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.”

Dündar’dan yanıt: Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş

Kılıçdaroğlu’nun sert çıkışına Uğur Dündar da aynı sertlikte karşılık verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Kılıçdaroğlu benim için ‘kepaze’ demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam KEPAZELİKMİŞ!..”

Tartışma büyüyor

İki isim arasındaki bu karşılıklı açıklamalar, siyaset ve medya dünyasında geniş yankı buldu. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun sert ifadeleri ile Dündar’ın özeleştiri niteliğindeki yanıtı, sosyal medyada farklı kesimlerden çok sayıda yorum aldı.

