Putin ve Zelenski iki hafta içinde görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da düzenlenen Ukrayna zirvesinde önemli adımlar atıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle bir araya gelen Trump, toplantının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “Putin ve Zelenski iki hafta içinde görüşecek” açıklamasını yaptı.

Merz: Ateşkes olmadan zirve olmaz

Almanya Başbakanı Merz, Washington’daki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne dikkat çekerek, “Rusya’nın Donbas’ı istemesi, ABD’den Florida’yı talep etmekle aynı şeydir. Egemen bir devlet böyle bir tavizi veremez” dedi. Merz, olası zirvenin yalnızca ateşkes sağlanırsa gerçekleşeceğini vurguladı.

Rutte: ABD’nin katılımı çıkmazı aştı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantıda Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin masaya yatırıldığını, İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un öncülüğünde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu konuda çalışma yürüttüğünü açıkladı. Rutte, Trump’ın sürece dahil olmasının “gerçek bir dönüm noktası” olduğunu söyledi.

Kremlin: Trump ve Putin’in görüşmesi samimi geçti

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Trump ile Putin arasında yapılan 40 dakikalık telefon görüşmesinin “samimi ve yapıcı” geçtiğini aktardı. Uşakov, Putin’in Alaska’daki zirvedeki misafirperverlik için Trump’a teşekkür ettiğini, iki liderin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde daha üst düzey temsilci katılımını desteklediğini belirtti.

Zelenski: Putin ile liderler düzeyinde görüşmeye hazırız

Zelenski, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Putin ile ikili görüşmeye hazır olduklarını ve bunu Avrupa liderlerinin de desteklediğini söyledi. Ukrayna lideri, “Tüm bu sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Ardından üçlü zirveyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güvenlik garantileri ve silah anlaşmaları

Zelenski, Ukrayna için güvenlik garantilerinin 7–10 gün içinde resmileşeceğini açıkladı. Sürecin 100 milyar dolarlık silah satın alımı ve 50 milyar dolarlık insansız hava aracı üretim anlaşmasını da kapsadığı öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Artık Ukrayna’ya yardım değil, silah satıyoruz. NATO ülkeleri ödemeyi üstleniyor” dedi.

“Ateşkes” Yerine “Mütareke” Tartışması

Wall Street Journal’ın haberine göre, Zelenski ile Trump arasında toprak değişimi konusu da gündeme geldi. Zelenski’nin “orantılı takas” fikrini dile getirdiği iddia edilirken, Trump’ın liderlerden “ateşkes” yerine “mütareke” ya da “öldürmeyi durdurma” ifadesini kullanmalarını istediği belirtildi.

