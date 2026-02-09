Zelenski açıkladı: 1400’den fazla bina ısıtmasız kaldı

Ukrayna’da Rus ordusunun enerji altyapısını hedef alan saldırılarının etkileri sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, enerji sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin bakanlar ve bölge temsilcileriyle çevrim içi toplantı yaptığını açıkladı. Toplantıda ülke genelindeki kesintiler ve onarım çalışmaları ele alınırken, en ağır tablonun başkent Kiev’de yaşandığı bildirildi.

Kiev’de binlerce kişi ısınma sorunu yaşıyor

Zelenski, yaptığı açıklamada başkentte 1400’den fazla yüksek katlı binanın ısıtmasız kaldığını belirterek, bu binalara gerekli desteğin sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ülkenin birçok bölgesinde enerji sorunlarının devam ettiğini de kaydetti.

Enerji krizi için uluslararası iş birliği

Ukrayna lideri, elektrik ihtiyacını karşılamak için Romanya ile sınır ötesi iş birliğini genişletmeye yönelik çalışmalara teşekkür etti. Elektrik ithalatının artırılması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Ukrayna’da nükleer tesisler de hedefte

Zelenski, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal’den nükleer enerji santrallerinin durumu hakkında bilgi aldığını da açıkladı. Açıklamasında, Rus ordusunun nükleer santrallerle ilgili altyapı ve enerji üretim tesislerini de hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

